Evacuada a un hospital una mujer que quedó inconsciente tras una pelea en Madrigal de las Altas Torres (Ávila)

MADRIGAL DE LAS ALTAS TORRES (ÁVILA), 12 (EUROPA PRESS)

Una mujer de 35 años ha resultado herida y ha precisado traslado a un centro hospitalario tras una pelea, en la que quedó inconsciente, que se ha producido en la localidad abulense de Madrigal de las Altas Torres, han informado a Europa Press fuentes del Centro de Emergencias 112 de Castilla y León.

El suceso se ha producido minutos antes de las 17.13 horas, cuando inicialmente se ha avisado al 112 de un atropello ocurrido en la Ronda Santa María, en Madrigal de las Altas Torres, donde los alertantes indicaban que había una mujer de unos 35 años inconsciente. Así, se ha trasladado el aviso a la Guardia Civil y a Emergencias sanitarias-Sacyl, que ha enviado al lugar un helicóptero medicalizado y una ambulancia soporte vital básico en la que finalmente se ha trasladado a la herida.

En el transcurso del incidente, la Guardia Civil ha señalado al 112 que no se trataba de un atropello como inicialmente se había descrito, sino de una pelea.