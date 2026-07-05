Evacuada una niña con un golpe de calor en la Laguna Grande de Gredos - 112 CYL

NAVALPERAL DE TORMES (ÁVILA), 5 Jul. (EUROPA PRESS) -

El Centro Coordinador de Emergencias ha dirigido este domingo el rescate de una niña indispuesta por un golpe de calor cuando se encontraba en la calzada de la subida a la Laguna Grande de Gredos, una zona inaccesible para los vehículos de emergencia, en el término municipal de Navalperal de Tormes (Ávila).

El rescate ha comenzado al recibirse una llamada en la sala de operaciones del 1-1-2 de Castilla y León, a las 14.53 horas, en la que se solicitaba asistencia para la menor que iba con un grupo de más de treinta personas.

El gestor del 1-1-2 ha realizado inmediatamente una multiconferencia con Emergencias Sanitarias -Sacyl-, que ha hecho una primera valoración, ha indicado al alertante lo que debía hacer hasta que llegasen los servicios de emergencia, y ha enviado un recurso a la zona.

Además, ha contactado con el Centro Coordinador de Emergencias, que se ha encargado de coordinar el incidente, localizar la ubicación exacta de los senderistas y movilizar el helicóptero de rescate de la Junta de Castilla y León con dos rescatadores a bordo.

Asimismo, desde el 1-1-2 ha avisado del incidente a la Guardia Civil.

Posteriormente, el helicóptero de rescate se ha acercado a las inmediaciones del lugar y apoyado patín para permitir la bajada de los rescatadores, de manera que una enfermera ha prestado los primeros auxilios a la menor, a quien se ha evacuado mediante maniobra de grúa doble. Además, al tratarse de una menor, se ha recogido a la responsable para que la acompañe.

La niña ha sido trasladada hasta la localidad de Hoyos del Espino, donde una ambulancia de soporte vital básico y personal sanitario del centro de salud la han atendido y después trasladado al Complejo Asistencial de Ávila.