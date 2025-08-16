Evacuada Prada de Sierra, que se une a Llánaves y Portilla, amenazadas por el incendio de Barniedo (León)

Vecinos de las localidades desalojadas por el incendio esperan a poder volver a sus casas en el pabellón municipal de La Bañeza, a 12 de agosto de 2025, en León, Castilla y León (España). - Fernando Otero - Europa Press

LEÓN, 16 Ago. (EUROPA PRESS) -

La localidad leonesa de Prada de Sierra ha sido evacuada en la tarde de este sábado, 16 de agosto, debido a la evolución del incendio de Barniedo de la Reina, iniciado el miércoles, 13 de agosto.

Según ha informado en su pagina de 'X' el 112 de Castilla y León en un mensaje recogido por Europa Press, esta evacuación se une a los municipios ya desalojados de Llánaves de la Reina y Portilla de la Reina.

El incendio de Barniedo de la Reina ascendió a Índice de Gravedad Potencial (IGR) 2 el jueves, 14 de agosto, a las 16.46 horas.