Evacuada una senderista de 70 años tras caerse en la ruta de la cascada de Sotillo de Sanabria (Zamora)

Helicóptero medicalizado. - JCYL

ZAMORA, 16 Jun. (EUROPA PRESS) -

Una senderista de unos 70 años ha sido auxiliada esta tarde por el Grupo de Rescate de Protección Civil después de caerse en la ruta que conduce a la cascada de Sotillo de Sanabria, en Cobreros (Zamora).

La operación, llevada a cabo por el Centro Coordinador de Emergencias de Protección Civil, se ha iniciado tras recibirse una llamada en la sala de operaciones del 1-1-2 Castilla y León a las 16.03 horas en la que solicitaban asistencia para la herida que no podía caminar.

El gestor del 1-1-2 ha realizado inmediatamente una multiconferencia con Emergencias Sanitarias - Sacyl, que se ha encargado de realizar una primera valoración e indicar al alertante lo que debía hacer hasta que llegaran los servicios de emergencia, y con el Centro Coordinador de Emergencias, cuyos técnicos se ha encargado de coordinar el incidente para concretar la ubicación de la víctima -junto a uno de los puentes sobre el arroyo de Truchas a dos kilómetros y medio al oeste de Sotillo de Sanabrtia- y movilizar el helicóptero de rescate de Protección Civil que ha salido hacia la zona con dos rescatadores, uno de ellas enfermero.

Al mismo tiempo, el 1-1-2 ha avisado del incidente a la Guardia Civil de Zamora y a los Bomberos de Rionegro del Puente, según informa a Europa Press a través de sus canales de difusión.

Una vez en la zona del accidente, el helicóptero ha realizado un vuelo estacionario con el que facilitar el descenso, mediante grúa, del equipo de rescate a tierra. A continuación, los rescatadores han accedido hasta el lugar en que se encontraba la mujer herida, a quien han prestado una primera asistencia antes de colocarle una férula de inmovilización en la pierna lesionada.

Seguidamente, la han evacuado del lugar, con el empleo de un triángulo en una nueva maniobra de grúa. Han colaborado además agentes de la Guardia Civil que han logrado acceder a pie hasta el lugar del incidente.

A continuación, el helicóptero de Protección Civil ha volado hasta Puebla de Sanabria, donde una ambulancia de Emergencias Sanitarias - Sacyl ha recogido a la paciente para su traslado al centro de salud de la localidad.