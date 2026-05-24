Evacuada una senderista herida tras sufrir una caída en La Alberca (Salamanca)

Evacuada Una Senderista Tras Sufrir Una Caída En La Alberca (Salamanca). - 112 CYL

LA ALBERCA (SALAMANCA), 24 May. (EUROPA PRESS) -

El Centro Coordinador de Emergencias ha dirigido el rescate de una senderista de unos 55 años que ha resultado herida en un tobillo tras sufrir una caída en la zona del Canchal del Zarzalón, un lugar de difícil acceso para vehículos por tierra, en el término municipal de La Alberca (Salamanca).

Según ha informado el 1-1-2 Castilla y León, el suceso ha tenido lugar minutos antes de las 12.28 horas de este domingo, cuando la sala de emergencias ha recibido una llamada en la que se solicitaba asistencia para la mujer.

Al tratase de un lugar de difícil acceso para vehículos por tierra, el gestor del 1-1-2 ha realizado una multiconferencia con Emergencias Sanitarias - Sacyl, que se ha encargado de hacer una primera valoración e indicar al alertante lo que debía hacer hasta que llegasen los servicios de emergencia, y enviar un helicóptero medicalizado al lugar.

Asimismo, el gestor ha contactado con el Centro Coordinador de Emergencias, que ha coordinado el incidente, de manera que ha localizado la ubicación exacta de la víctima y movilizado el helicóptero de rescate de la Junta de Castilla y León con dos rescatadores, uno de ellos enfermero, hacia la zona. Además, desde el 1-1-2 se da aviso del incidente a la Guardia Civil.

El helicóptero de rescate se ha aproximado lo más posible al lugar y se ha quedado en estacionario para permitir la bajada de los rescatadores mediante maniobra de grúa.

Así, la enfermera rescatadora ha prestado los primeros auxilios inmovilizándo la pierna de la mujer con una férula de vacío y colocándo un triángulo de evacuación para, posteriormente, izar a la herida mediante maniobra de grúa doble junto a la rescatadora enfermera, hasta el helicóptero de rescate.

La senderista ha sido evacuada hasta el helipuerto de La Alberca, donde el personal sanitario la ha atendido y trasladado en ambulancia de soporte vital básico al Complejo Asistencial de Salamanca.