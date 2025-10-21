Evacuadas al hospital dos personas heridas en un accidente en una obra en Arroyo (Valladolid)

VALLADOLID, 21 Oct. (EUROPA PRESS) -

Una mujer de 59 años y un hombre de 61 han sido trasladados a un centro hospitalario tras haber resultado heridos en un accidente laboral en una obra situada en la calle Manuel del Río de Arroyo de la Encomienda (Valladolid), según han informado fuentes del centro de emergencias 112 de Castilla y León.

Los hechos han tenido lugar sobre las 13.06 horas de este martes, cuando la sala de operaciones del 112 ha recibido un aviso que alertaba de un accidente en la mencionada localidad, donde al parecer un trabajador había sufrido quemaduras por resina en un brazo.

La sala de operaciones del 112 ha informado del suceso a la policía local de Arroyo de la Encomienda, a la Guardia Civil (COS) de Valladolid y a Sacyl, que ha movilizado una ambulancia soporte vital básico y una UVI móvil.