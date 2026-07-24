Evacuado un campamento juvenil de Navaleno (Soria) a causa de un fuego

SORIA 24 Jul. (EUROPA PRESS) -
Un campamento juvenil en la localidad soriana de Navaleno ha tenido que ser evacuado en la tarde de este viernes a causa de un incendio forestal, según han informado desde la Delegación de la Junta en Soria.
A las 14.35 horas se ha iniciado un incendio en el municipio de Navaleno, que se ha dado por controlado a las 16.22 horas, y cuya causa probable se encuentra en investigación y la superficie afectada en perimetración.
Con motivo de este suceso, ha sido evacuado un campamento juvenil ubicado en zona de acampada conocida como 'La Soltilla', en el Monte de Utilidad Pública número 84, denominado 'Pinar'.
Este grupo, de aproximadamente 50 personas (entre jóvenes, monitores y responsables), se encuentra en este momento en el polideportivo de Navaleno, donde Cruz Roja Soria ha montado un albergue provisional dimensionado a las necesidades.
Dado que la zona de ubicación del campamento ha dejado de cumplir las condiciones técnicas necesarias para desarrollar esta actividad, el grupo volverá a su provincia de origen (Guipúzcoa) a lo largo de la tarde (si el transporte fuese posible) o en la jornada de este sábado. El avituallamiento, en todo caso, está garantizado.
Además del grupo de jóvenes de este campamento, se han concentrado en el polideportivo otros dos campamentos juveniles, también ubicados en Navaleno, que sí podrán volver a sus zonas de acampada a lo largo de la tarde.
Junto al operativo Infocal de Castilla y León están colaborando en estas actuaciones Protección Civil de Castilla y León, Diputación Provincial de Soria, Ayuntamiento de Navaleno, Cruz Roja Soria y Guardia Civil, entro otros.