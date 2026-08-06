Evacuado en helicóptero un montañero tras caerse cuando escalaba en la canal Estrecha de la Torre del Friero (León)

Un momento del rescate. - JCYL

LEÓN, 6 Ago. (EUROPA PRESS) -

Un montañero de unos 30 años ha sido evacuado en helicóptero después de caerse cuando escalaba en la canal Estrecha de la Torre del Friero, situado en el Macizo Central de Picos de Europa (León).

El Centro Coordinador de Emergencias ha dirigido el rescate que ha comenzado al recibirse una llamada en la sala de operaciones del 1-1-2 de Castilla y León a las 10.06 horas informando del sucesos.

El alertante se encontraba a unos 200 metros de la víctima y las condiciones meteorológicas en la zona no son favorables por la niebla.

El Centro Coordinador de Emergencias ha localizando la ubicación exacta de la víctima y ha movilizado el helicóptero de rescate de la Junta con dos rescatadores, una de ellas enfermera.

Debido a la niebla, los rescatadores han descendido del helicóptero mediante grúa a unos 150 metros por debajo del montañero herido y han progresado a pie hasta el lugar.

La rescatadora enfermera se ha encargado de realizar una primera valoración del herido, con el coxis dañado, y le ha inmovilizado en una camilla para por evacuarlo con seguridad.

A continuación, le han izado hasta el helicóptero de rescate junto con la rescatadora enfermera mediante la maniobra de grúa doble para ser trasladado al campo de fútbol de Riaño donde esperaba un helicóptero medicalizado de Sacyl.