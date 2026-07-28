Evacuado en helicóptero un motorista tras una colisión con un turismo en Villanueva de Argaño (Burgos)

Archivo - Vehículo de la Guardia Civil.
Archivo - Vehículo de la Guardia Civil. - GUARDIA CIVIL - Archivo
Europa Press Castilla y León
Publicado: martes, 28 julio 2026 18:57
Seguir en

BURGOS 28 Jul. (EUROPA PRESS) -

Un varón de unos 70 años ha sido evacuado en helicóptero tras una colisión con un turismo en el punto kilométrico 134 de la N-120, en Villanueva de Argaño (Burgos).

Los hechos se han producido a las 10.48 horas, momento en el que el 1-1-2 da aviso del accidente a Guardia Civil y Emregencias - Sacyl, que ha enviado un helicóptero, una ambulancia de soporte vital básico y un equipo médico de Atención Primaria del centro de salud Burgos Rural Norte.

Los facultativos han atendido al varón que ha sido trasladado al hospital de Burgos.

Contador

Últimas noticias sobre estos temas

Contenido patrocinado