Evacuado en helicóptero un motorista tras una colisión con un turismo en Villanueva de Argaño (Burgos)

Archivo - Vehículo de la Guardia Civil. - GUARDIA CIVIL - Archivo

BURGOS 28 Jul. (EUROPA PRESS) -

Un varón de unos 70 años ha sido evacuado en helicóptero tras una colisión con un turismo en el punto kilométrico 134 de la N-120, en Villanueva de Argaño (Burgos).

Los hechos se han producido a las 10.48 horas, momento en el que el 1-1-2 da aviso del accidente a Guardia Civil y Emregencias - Sacyl, que ha enviado un helicóptero, una ambulancia de soporte vital básico y un equipo médico de Atención Primaria del centro de salud Burgos Rural Norte.

Los facultativos han atendido al varón que ha sido trasladado al hospital de Burgos.