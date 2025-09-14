Evacuado al hospital un hombre herido en la salida de vía de un turismo en Salamanca

Archivo - Imagen de archivo de una ambulancia - 112 - Archivo

SALAMANCA, 14 Sep. (EUROPA PRESS) -

Un hombre de 52 años ha sido trasladado al hospital de Salamanca tras haber resultado herido en la salida de vía de un turismo que ha chocado contra la mediana en la localidad salmantina de Villares de la Reina, según han informado fuentes del centro de emergencias 112 de Castilla y León.

El accidente ha tenido lugar sobre las 07.55 horas en el kilómetro 237 de la A-62, sentido Salamanca, momento en el que la sala de operaciones ha recibido el aviso del suceso.

El 112 ha dado aviso del accidente a la Guardia Civil de Tráfico, que a su llegada al lugar ha solicitado asistencia para un varón con dolor en la espalda.

Emergencias Sanitarias - Sacyl ha enviado una ambulancia de soporte vital básico que posteriormente ha traslada al herido al hospital de Salamanca.