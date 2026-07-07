Evacuado a un montañero que sufrió una indisposición cuando realizaba una ruta en Posada de Valdeón (León)

Rescate de dos montañeros en Picos de Europa. - JCYL

POSADA DE VALDEÓN (LEÓN), 7 (EUROPA PRESS)

El Centro Coordinador de Emergencias de Protección Civil ha dirigido este martes el rescate de un varón adulto que se sintió indispuesto cuando realizaba una ruta de montaña entre Caín (León) y el refugio Cabrones, según datos del Servicio de Emergencias Castilla y León 112, recogidos por Europa Press.

La operación de rescate ha comenzado al recibirse una llamada en la sala de operaciones del 112 de Castilla y León a las 9.21 horas, que solicitaba asistencia para evacuar a un varón adulto que se encontraba indispuesto en una ruta de montaña en el término municipal de Posada de Valdeón (León).

El alertante explicó que dos personas adultas habían comenzado la pasada noche la ruta desde Caín hacia el refugio Cabrones por la canal de Ría y que al sentirse indispuesto uno de ellos, habían decido dar la vuelta. Sin embargo, el estado de la víctima les impedía continuar la marcha.

El gestor del 112 realizó inmediatamente una multiconferencia con Emergencias Sanitarias, Sacyl, que se encargó de realizar una primera valoración e indica al alertante lo que debe hacer hasta que lleguen los servicios de emergencia, y con el Centro Coordinador de Emergencias, cuyos técnicos movilizaron el helicóptero de rescate de Protección Civil con dos rescatadores, una de ellas enfermera.

Además, localizaron la ubicación exacta de la víctima en el trayecto de la Ruta del Cares hacía Caín, en las proximidades del Puente Bolín.

Además, el 112 dio aviso del incidente a la Guardia Civil y a los Bomberos de la Diputación de León para su información.

Una vez el helicóptero de rescate localizó de la Junta de Castilla y León a la pareja de montañeros, los rescatadores acceden a la zona en grúa doble y actúa de inmediato la enfermera rescatadora para atender al paciente.

Se procedió a evacuar en grúa doble con triángulo de evacuación primero a la víctima, acompañado en todo momento por la sanitaria rescatadora y, acto seguido, al acompañante con un segundo rescatador.

Desde allí, volaron hasta el polideportivo de Posada de Valdeón, punto de traslado pactado con Sacyl, donde una ambulancia soporte vital básico (SVB) de Emergencias Sanitarias recoge al paciente para su traslado al Consultorio Local de Posada de Valdeón.