Evacuado un varón tras una colisión de cinco vehículos en la A-62 a su paso por Trigueros (Valladolid)

Uno de los vehículos implicados en una colisión múltiple en la A-62, a la altura de Trigueros del Valle (Valladolid). - EUROPA PRESS

TRIGUEROS DEL VALLE (VALLADOLID), 6 Feb. (EUROPA PRESS) -

Un varón de 44 años ha resultado herido y ha precisado traslado a un centro hospitalario tras la colisión de cinco vehículos en la autovía A-62, a la altura del municipio vallisoletano de Trigueros del Valle, han informado a Europa Press fuentes del Centro de Emergencias 112 de Castilla y León.

El suceso se ha producido minutos antes de las 14.45 horas, cuando se han recibido varias llamadas que alertaban de una colisión múltiple en el kilómetro 108 de la A-62, sentido Portugal, en Trigueros del Valle.

Los alertantes informaban de que había cinco vehículos que habían sufrido golpes por alcance y que al menos había un varón herido de 44 años. Ante la situación, se ha trasladado aviso a Emergencias Sanitarias-Sacyl y a Guardia Civil de tráfico de Valladolid. Una ambulancia ha trasladado al herido al Hospital Universitario Río Hortega de la capital.