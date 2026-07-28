El incendio de Valdesamario (León), en IGR-2, obliga a evacuar dos poblaciones y confinar otras dos

Evacuados La Utrera y el barrio de La Velilla por el fuego y confinados La Garandilla y el Castro, en el municipio de Valdesamario (León). - INFORCYL

LEÓN, 28 Jul. (EUROPA PRESS) -

El incendio declarado esta tarde en La Utrera (León), en Índice de Gravedad Potencial (IGR) 2, ha provocado la evacuación de La Utrera y el barrio de La Velilla, en el municipio de Valdesamario, así como el confinamiento de La Garandilla y el Castro.

Según fuentes de la delegación territorial de la Junta en León, el fuego, además, ha supuesto el corte de la carretera LE-451, entre los kilómetros 37 y 40.

El incendio se originó por causas que por el momento se desconocen a las 14.45 horas de este martes y poco después se elevó a IGR-2, a las 15.30 horas, según la plataforma Inforcyl, al poder comportar grave riesgo para la población y bienes no forestales.

En estos momentos participan en las labores de extinción un técnico, cuatro agentes medioambientales, tres cuadrillas terrestres, tres autobombas, dos bulldozer, cinco ELIF / BRIF y seis medios aéreos, entre otros.

El fuego se encuentra en el mismo municipio que el de Murias de Ponjos, que se ha estabilizado en las últimas horas, en las que ha bajado de IGR 1 a 0. Este último incendio se originó el pasado día 22 y llegó a alcanzar gravedad 2 y la evacuación de varias localidades.