Evacúan a una montañera tras golpearse la rodilla en la Cueva de los Nombres (León)

Archivo - Helicóptero sanitario - JCYL - Archivo

LEÓN 15 Ago. (EUROPA PRESS) -

Una montañera ha sido evacuado por el Grupo de Rescate de la Junta después de que se golpeara la rodilla y no pudiera continuar andando cuando realizaba la ruta de la Cueva de los Nombres en La Pola de Gordón (León).

La operación ha comenzado tras recibirse una llamada en la sala de operaciones del 1-1-2 Castilla y León a las 12.29 horas que explicaba los hechos y señalaba que la herida estaba en un lugar de difícil acceso.

El gestor del 1-1-2 ha dado aviso a Emergencias Sanitarias - Sacyl, que se ha encargado de realizar una primera valoración y ha indicado al alertante lo que debía hacer hasta que llegaran los servicios de emergencia.

Además, ha contactado también con el Centro Coordinador de Emergencias, que se ha encargado de coordinar el incidente para concretar la ubicación exacta de la víctima y movilizar el helicóptero de rescate de la Junta con dos rescatadores, una de ellas enfermera.

Al mismo tiempo, el 1-1-2 ha avisado del incidente a la Guardia Civil de León y a los Bomberos de León.

Una vez llega a la zona el helicóptero de rescate, en las inmediaciones donde ha tenido lugar el accidente, los rescatadores ha accedido en grúa para continuar a pie hasta la ubicación de la víctima. Tras atender y prestar una primera asistencia a la montañera se la ha porteado unos 500 metros para ser evacuada en el helicóptero de rescate.

El helicóptero de rescate se ha dirigido entonces a las inmediaciones del Campo de Fútbol de la Robla, lugar donde se ha pactado con Sacyl el traspaso del paciente. Allí esperaba una ambulancia soporte vital básico (SVB) que se ha encargado de trasladar a la mujer herida al Punto de Atención Continuada (PAC) de La Robla.