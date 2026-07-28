La evolución favorable del fuego en Ávila permite realojar cinco municipios y levantar el confinamiento en otros dos

Un camión de bomberos trabaja en las labores de extinción, a 28 de julio de 2026, en Ávila, Castilla y León (España)- Rafael Bastante - Europa Press

ÁVILA, 28 Jul. (EUROPA PRESS) -

El ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, ha autorizado el realojo de los vecinos de Fresnedilla, Higuera de las Dueñas, Burgohondo, Navaluenga y Pedro Bernardo mientras que ha levantado la orden de confinamiento en Navaluenga y Las Navas del Marqués debido a la evolución favorable experimentada por el incendio que afecta a la provincia de Ávila tras los trabajos desarrollados durante la noche y al avance registrado en los dos principales sectores del perímetro.

Así lo ha trasladado el delegado del Gobierno, Nicanor Sen, en declaraciones a los medios desde el Puesto de Mando Avanzado (PMA) del incendio forestal que afecta a la provincia de Ávila, donde ha estado acompañado por la consejera de Medio Ambiente, María González Corral, en las que ha explicado que el levantamiento de las restricciones tendrá efecto a partir de las 17.00 horas de este martes.

En concreto, el acceso a Burgohondo deberá realizarse por la carretera AV-900, a través del puerto de Navalmoral; a Pedro Bernardo, por la CL-501 desde la rotonda de Ramacastañas; a Higuera de las Dueñas y Fresnedilla, por la AV-915; y a Navaluenga, por la AV-P-417, a través de San Juan de la Nava.

No obstante, se mantiene la evacuación preventiva en Sotillo de La Adrada, La Adrada, El Hoyo de Pinares, Piedralaves, Casavieja, Mijares, Casillas, Santa María del Tiétar, Gavilanes, Villanueva de Ávila, Navahondilla y la urbanización La Atalaya (El Tiemblo), así como los confinamientos de Cebreros y El Tiemblo.

El representante gubernamental ha señalado que la decisión responde a la mejora experimentada por el incendio tras los trabajos desarrollados durante la pasada noche y al avance registrado en los dos principales sectores del perímetro.

En este sentido, ha considerado que la situación supone un "punto de inflexión" y ha confiado en que, si la evolución se mantiene favorable, puedan adoptarse nuevas fases de flexibilización de las medidas.

Pese a ello, ha subrayado que esa mejoría no implica el fin del operativo, ya que continúan las labores para atajar reproducciones del fuego y consolidar el perímetro con el fin de evitar nuevos focos.

Además, ha recalcado que el regreso de los vecinos deberá realizarse con las indicaciones establecidas por las autoridades y, especialmente, las instrucciones de la Guardia Civil para garantizar que el retorno se produzca con la misma normalidad con la que se llevaron a cabo las evacuaciones.

Por su parte, la consejera ha explicado que esta flexibilización constituye una "primera fase" en la relajación de las medidas adoptadas al inicio del incendio y ha agradecido la "paciencia" y el "civismo" de los vecinos que han permanecido evacuados o confinados durante los últimos días.

"NOCHE FAVORABLE"

A primera hora de la jornada el delegado del Gobierno calificó de "favorables" los trabajos que el dispositivo llevó a cabo esta noche en los distintos focos del incendio que asola la provincia de Ávila estos días, con la contención de reproducciones por las "altas temperaturas" y la posibilidad de "relajar" medidas en los municipios que se encuentran evacuados o confinados.

Así, en la zona de Mijares y Gavilanes, explicó cómo el salto de llama desde la parte alta del puerto se pudo "frenar y contener durante la noche con fuego técnico" y que, para las próximas horas, se realizarán trabajo "aéreos y de tierra" para el remate y la consolidación de la zona.

En cuanto a la zona sur y sureste, la noticia positiva fue que el perímetro "no ha avanzado" pese a las reproducciones por las "altas temperaturas" y a lo lardo del día se intentará "consolidar con medios terrestres y helitransportados".

Por último, en la zona del río Cofio apuntó que se hizo un "ataque con mucha fuerza" desde la parte de la Comunidad de Madrid, que se complementa con las tareas de "vigilancia y control del perímetro" desde la vertiente abulense.

MEDIDAS DE RELAJACIÓN

En este contexto, Nicanor Sen apuntó la posibilidad de "relajar" medidas en las localidades que se encuentran evacuadas o confinadas si se cumplen con las "medidas de seguridad".

Con el confinamiento de ayer de Las Navas del Marqués son 16 núcleos de población evacuados y cuatro confinados los que hay en la provincia de Ávila.

En cuanto a la previsión meteorológica para este martes, explicó que se prevén rachas de viento entre los 25-35 kilómetros hora de componente sur y sureste. Además, también se estima un incremento de las temperaturas y se llegará a los 33 grados, con una humedad relativa por debajo del 40 por ciento, unas previsiones, que el delegado del Gobierno ha calificado de "favorables", si bien ha advertido de la llegada de una nueva ola de calor que les hará extremar la "vigilancia" en todos los frentes.

AVISO POR ALTAS TEMPERATURAS

Por su parte, Margía González Corral subrayó los trabajos realizados por el dispositivo durante la noche, para recordar que el Boletín Oficial de Castilla y León publica hoy una nueva orden por el aviso de altas temperaturas con medidas que limitan el uso de maquinaria entre las 12.00 y las 20.00 horas.

Además, trasladó a los ciudadanos de las poblaciones afectadas el apoyo de la administración autonómica. "Somos conscientes de esta situación y trabajamos de manera conjunta para analizar cuál es la situación y poder tomar las medidas de desconfinamiento o de realojo, eso sí, siempre que se cumplan esas condiciones de seguridad", finalizó.