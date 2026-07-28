La evolución del incendio de Ávila se mantiene "favorable" y Barcones pide un "último esfuerzo" a los afectados

Dos vehículos, a 28 de julio de 2026, en Burgohondo, Ávila, Castilla y León (España) - A. Pérez Meca - Europa Press

ÁVILA, 28 Jul. (EUROPA PRESS) -

La evolución del incendio forestal originado en Burgohondo (Ávila) se mantiene favorable y el operativo continúa con los trabajos de consolidación del perímetro y extinción de puntos calientes para evitar reactivaciones, después de que durante la jornada no se hayan registrado avances significativos del fuego, lo que ha llevado a la secretaria general de Protección Civil, Virginia Barcones, a pedir un "último esfuerzo" y un "poco más de paciencia" a las personas desalojadas o confinadas.

La mejora de la situación ha permitido iniciar una nueva fase de desescalada de restricciones en aquellas zonas donde las condiciones de seguridad lo permiten, aunque las autoridades insisten en que cualquier decisión sobre evacuaciones, confinamientos o retornos seguirá adoptándose exclusivamente con criterios técnicos.

Así lo han trasladado el presidente de la Junta de Castilla y León, Alfonso Fernández Mañueco, y la secretaria general de Protección Civil y Emergencias, tras la reunión del Centro de Coordinación Operativa (Cecod), desde donde han coincidido en destacar la evolución positiva del incendio, sin perder de vista que se trata de un fuego de "enorme complejidad que requiere mantener la máxima vigilancia".

Barcones ha definido el de Burgohondo como "el peor incendio que ha sufrido el país" y ha recordado que ha obligado a declarar por primera vez una emergencia de interés nacional por un incendio forestal.

Según ha señalado, se trata de un incendio de sexta generación favorecido por las altas temperaturas, las fuertes rachas de viento y la baja humedad, circunstancias que han propiciado la aparición de "este monstruo".

La secretaria general de Protección Civil ha destacado que la respuesta coordinada del conjunto del Sistema Nacional de Protección Civil ha permitido que la evolución del incendio "sea favorable", al tiempo que ha detallado que en el operativo han participado medios de once comunidades autónomas, todas las capacidades del Estado, ayuntamientos, diputaciones, la Junta y recursos internacionales movilizados a través del Mecanismo Europeo de Protección Civil.

Barcones ha explicado que el levantamiento de las restricciones se realiza únicamente cuando concurren criterios objetivos de seguridad, como la inexistencia de puntos calientes en el perímetro, la ausencia de reactivaciones durante las últimas 48 horas y la garantía de acceso seguro por carretera a las localidades afectadas.

También ha explicado que la situación se monitoriza de forma permanente y que las decisiones se adoptan de manera inmediata cuando esas condiciones se cumplen.

Durante la noche, el dispositivo continuará centrado en la vigilancia permanente del perímetro, la extinción de puntos calientes y la consolidación de las distintas zonas del incendio para impedir posibles reactivaciones.

Además, según ha indicado Barcones, las previsiones meteorológicas no contemplan rachas de viento especialmente intensas que puedan dificultar los trabajos previstos.

Precisamente, el parte actualizado de las 22.00 horas confirma que el perímetro no ha experimentado avances significativos durante la jornada y que los trabajos desarrollados han permitido consolidar diferentes sectores del incendio, lo que ha favorecido el inicio de una nueva fase de desescalada en aquellas áreas donde las condiciones de seguridad ya lo permiten.

"COLABORACIÓN, COORDINACIÓN Y UNIÓN"

Por su parte, Mañueco ha afirmado que, tras el análisis realizado por los responsables de la emergencia, desde que empezó el incendio el perímetro no ha avanzado, un aspecto que ha considerado especialmente relevante tras varios días de intenso trabajo de los distintos operativos desplegados sobre el terreno.

El jefe del Ejecutivo autonómico ha puesto en valor la "colaboración, coordinación y unión" de todas las administraciones implicadas y ha subrayado que "en la lucha contra el fuego no ha habido colores políticos".

A este respecto, ha agradecido la labor del Sistema Nacional de Protección Civil, de la Unidad Militar de Emergencias (UME), Guardia Civil, Policía Nacional, el operativo de incendios de la Junta, ayuntamientos, diputaciones, comunidades autónomas, Portugal y los voluntarios de Protección Civil.

También ha reconocido el comportamiento "responsable" de la práctica totalidad de las personas afectadas por los desalojos y confinamientos y ha explicado que se está trabajando para que puedan regresar "lo antes posible", aunque siempre con seguridad. "No queremos correr ningún riesgo", ha incidido, al tiempo que ha reclamado mantener la máxima precaución ante la nueva ola de calor prevista para los próximos días y ha apelado también a la vigilancia frente a posibles imprudencias o actuaciones intencionadas.

Preguntado por las labores de prevención, Mañueco ha defendido el esfuerzo realizado por la Administración autonómica en los últimos años y ha asegurado que la inversión destinada a limpieza de montes, desbroces y nuevas tecnologías para la detección precoz de incendios se ha multiplicado "casi por tres", hasta superar los 80 millones de euros.

No obstante, ha reconocido que será necesario reforzar estas actuaciones en una Comunidad donde aproximadamente la mitad del territorio cuenta con masa forestal.

Además, el presidente ha subrayado que se investigarán todas las quejas relacionadas con posibles acumulaciones de restos forestales en montes próximos a la zona afectada y ha insistido en que la mano del hombre está detrás de la mayoría de los incendios forestales, ya sea por imprudencia o por intencionalidad.

Por ello, ha reiterado su llamamiento a extremar la precaución y la vigilancia ciudadana en un contexto de altas temperaturas y elevado riesgo de incendios.