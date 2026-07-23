Evolución "no desfavorable" del fuego de Murias de Ponjos (León) y se prevé mejoría durante la noche

Incendio de Murias de Ponjos (León), que se mantiene en IGR-1. - INFORCYL

LEÓN 23 Jul. (EUROPA PRESS) -

El incendio de Murias de Ponjos (León), que se mantiene en Índice de Gravedad Potencial 1 (IGR-1), evoluciona de forma "no desfavorable" y se espera una mejora de la situación durante la noche con la bajada de temperaturas y el aumento de la humedad relativa.

Según ha explicado el técnico del Centro Provincial de Mando (CPM) José Carlos García, en estos momentos trabajan en las labores de extinción del fuego tres brigadas de tierra, tres autobombas forestales, dos cuadrillas helitransportadas del Ministerio de refuerzo (BRIF), dos cuadrillas helitransportadas de la Junta (ELIF), así como cuatro bulldozers o tractores de cadenas.

Se prevé que estos medios, a excepción de los aéreos, continúen con las labores durante la noche, momento en que se vaticina una mayor contención de las llamas ante la bajada de temperaturas y el aumento de la humedad relativa. "En resumen, es un incendio que sigue activo con una evolución actualmente no desfavorable", ha concluido.

El incendio, ubicado en el municipio de Valdesamario, se originó de forma accidental a las 19.45 horas del día de ayer y en menos de tres horas se elevó a IGR-1. La superficie afectada se encuentra, por el momento, en perimetración.