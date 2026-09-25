El exalcalde de Ermua Carlos Totorika recibe el galardón Colmena de la AVTCyL por su papel en la respuesta al terrorismo - JCYL

VALLADOLID, 25 Sep. (EUROPA PRESS) -

El exalcalde de Ermua Carlos Totorika ha recibido este viernes el V Premio Colmena 2026, concedido por la Asociación de Víctimas del Terrorismo de Castilla y León (AVTCyL), en reconocimiento a su papel durante el secuestro y asesinato del concejal Miguel Ángel Blanco por parte de ETA en 1997 y a su contribución a la respuesta ciudadana que dio lugar al denominado 'Espíritu de Ermua'.

El acto de entrega se ha celebrado en el Monasterio de Nuestra Señora del Prado de Valladolid y ha contado con la asistencia del consejero de Cultura, Turismo y Deporte, Alberto Díaz Pico, así como con la intervención del presidente de la asociación, Sebastián Nogales.

El acto, que ha incluido un minuto de silencio y la intervención del presidente de la asociación ha reivindicado la memoria y dignidad de las víctimas y el compromiso con una sociedad basada en la libertad, la convivencia y el rechazo a cualquier forma de legitimación de la violencia terrorista, según ha detallado la Junta a través de un comunicado recogido por Europa Press.