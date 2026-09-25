El exalcalde de Ermua Carlos Totorika recibe el galardón Colmena de la AVTCyL por su papel en la respuesta al terrorismo

El exalcalde de Ermua Carlos Totorika recibe el galardón Colmena de la AVTCyL por su papel en la respuesta al terrorismo
El exalcalde de Ermua Carlos Totorika recibe el galardón Colmena de la AVTCyL por su papel en la respuesta al terrorismo - JCYL
Europa Press Castilla y León
Publicado: viernes, 25 septiembre 2026 19:45
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   VALLADOLID, 25 Sep. (EUROPA PRESS) -

   El exalcalde de Ermua Carlos Totorika ha recibido este viernes el V Premio Colmena 2026, concedido por la Asociación de Víctimas del Terrorismo de Castilla y León (AVTCyL), en reconocimiento a su papel durante el secuestro y asesinato del concejal Miguel Ángel Blanco por parte de ETA en 1997 y a su contribución a la respuesta ciudadana que dio lugar al denominado 'Espíritu de Ermua'.

   El acto de entrega se ha celebrado en el Monasterio de Nuestra Señora del Prado de Valladolid y ha contado con la asistencia del consejero de Cultura, Turismo y Deporte, Alberto Díaz Pico, así como con la intervención del presidente de la asociación, Sebastián Nogales.

   El acto, que ha incluido un minuto de silencio y la intervención del presidente de la asociación ha reivindicado la memoria y dignidad de las víctimas y el compromiso con una sociedad basada en la libertad, la convivencia y el rechazo a cualquier forma de legitimación de la violencia terrorista, según ha detallado la Junta a través de un comunicado recogido por Europa Press.

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