Excarcelada por los bomberos una herida en un accidente en la V-800, en Castrejón de Trabancos (Valladolid)

VALLADOLID 2 Dic. (EUROPA PRESS) -

Una mujer de 42 años ha resultado herida esta mañana como consecuencia del vuelco de un turismo registrado en el término vallisoletano de Castrejón de Trabancos, según informaron a Europa Press fuentes del Servicio de Emergencias 112.

El siniestro se ha producido poco antes de las 11.56 horas, que es cuando se han recibido varias llamadas en la sala de operaciones del 112 Castilla y León que alertaban del accidente de un turismo en el kilómetro 11 de la VA-800, en Castrejón.

Señalaron los alertantes que había un turismo volcado en la cuneta y una persona herida y atrapada en el interior, por lo que era necesaria la intervención de los bomberos.

El centro de emergencias 112 ha dado aviso del incidente a Guardia Civil de Tráfico de Valladolid, a bomberos de Diputación de Valladolid, y a Emergencias Sanitarias-Sacyl, que ha enviado una unidad medicalizada de emergencias (UME) y una ambulancia soporte vital básico (SVB).

En el lugar, los bomberos han excarcelado a la víctima atrapada, una mujer de 42 años, que ha sido atendida por personal sanitario de Emergencias sanitarias-Sacyl y trasladada al hospital.