Un exjefe de Industria de Soria reconoce que había un "semáforo" que marcaba el estado de los parques eólicos

VALLADOLID 14 Oct. (EUROPA PRESS) -

El que fuera jefe del Servicio de Industria de Soria desde julio de 1995, Gabriel Ángel Jiménez, ha reconocido que durante el periodo investigado en la 'trama eólica' estuvieron circulando lo que ha denominado como "semáforos" o listados, con los colores verde, amarillo y rojo, que determinaban la fase de tramitación en la que se encontraban las solicitudes de parques eólicos, avalando así la tesis de los acusadores de que los más avanzados se encontraban aquellos que daban entrada en su accionariado a socios locales.

El interrogatorio al exresponsable de Industria en la provincia de Soria durante dieciséis años, ya jubilado desde hace catorce, ha estado centrado en cómo se tramitaban las solicitudes de parques antes de que la Dirección General de Energía y Minas dictara en abril de 2004 la polémica figura de la avocación que concentraba en manos del principal inculpado en la supuesta trama, el entonces viceconsejero de Economía, Rafael Delgado, la facultad de autorizar proyectos que hasta entonces eran validados en las distintas provincias.