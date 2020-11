Expedidas hasta el momento 557 denuncias en Soria por incumplir la normativa contra la COVID-19

SORIA, 4 Nov. (EUROPA PRESS) -

Las denuncias formuladas hasta el momento por incumplir la normativa vigente en estos momentos en materia de salud pública y para hacer frente a la crisis sanitaria provocada por la COVID-19 ascienden a 556, según los registros de la Delegación Territorial de la Junta de Castilla y León en Soria, ofrecidos a los medios de comunicación.

En cuanto a las 556 denuncias, 360 han sido expedidas por Guardia Civil, 87 por la Policía Nacional, 84 por la Policía Local y 26 por la Inspección del Servicio Territorial de Sanidad.

En cuanto a la competencia para tramitar estas denuncias, la Junta de Castila y León es la competente en 103 (14 a la Delegación Territorial y 89 al Servicio Territorial de Sanidad) y 454 a la Administración local.

103 TRAMITADAS EN LA JUNTA

De las 103 denuncias que, hasta el momento, deben tramitarse por la Junta de Castilla y León, ya se han incoado 79 expedientes, de los que 70 corresponden al ámbito del Servicio Territorial de Sanidad y nueve a la propia Delegación Territorial.

En todos los casos, el órgano competente para la resolución de los expedientes sancionadores es la delegada territorial. Las 89 denuncias que en este momento tramita el Servicio Territorial de Sanidad son nueve por incumplimiento de aislamiento, once por incumplimiento de cuarentena, 20 por no usar mascarilla según la normativa, 17 por fumar sin cumplir las limitaciones establecidas (13 sin guardar la distancia, tres por fumar en terraza y uno por fumar en un mercadillo), 28 por reuniones de más de seis personas en vivienda (en tres viviendas distintas), dos por incumplir la limitación espacial en piscinas, uno por incumplir aforo, distancia y uso de mascarilla y uno por no respetar la restricción de entrada en municipio confinado (Aranda de Duero).

En cuanto a los expedientes ya resueltos, dos son por incumplimiento de aislamiento (personas con PCR positiva), con sendas sanciones de 3.001 euros, uno por incumplimiento de cuarentena, de 1.000 euros; tres de 60 euros por fumar sin cumplir con la distancia marcada por la normativa y uno de 80 euros por mal uso de la mascarilla.

Las 14 que se tramitan desde la Delegación Territorial, seis son por incumplimiento de horario de cierre, 4 por incumplimiento del toque de queda (estas se trasladan para su tramitación a la Agencia de Protección Civil), dos por incumplimiento de deber de colaboración y dos por celebración de actividad prohibida o suspendida.

La delegación de la Junta, de las 14 denuncias, ha resuelto siete expedientes, ascendiendo una denuncia a 3.000,01 euros, por la celebración de una actividad prohibida o suspendida (celebración de las 'no fiestas' en un local de una asociación cuando se había prohibido por el ayuntamiento) y seis por un importe de 100 euros: cinco por incumplimiento de horario de cierre y una por incumplimiento de deber de colaboración.

AYUNTAMIENTOS

En cuanto a las denuncias expedidas hasta ahora y que deben tramitar los ayuntamientos, se han formulado por mal uso de mascarilla, 388; mal uso de la mascarilla e incumplimiento de la distancia de seguridad, 33; incumplimiento de la distancia de seguridad, nueve; celebración de una fiesta en una vivienda sin capacidad para adoptar las medidas sanitarias, nueve; no usar mascarilla en vehículo cuando es obligatorio, siete; por estar en peñas cuando estaba prohibida su apertura, seis; mal uso de mascarilla y desobediencia y resistencia a la autoridad, uno, y mal uso de la mascarilla e incumplimiento de distancia de seguridad en autocar, uno.