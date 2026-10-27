Expertos analizan en Ávila la gratitud como clave de bienestar y profundidad existencial

Un momento de las jornadas. - UNIVERSIDAD DE LA MÍSTICA

ÁVILA 27 Oct. (EUROPA PRESS) -

Expertos en psicología, neurociencia, filosofía y teología se han reunido en la Universidad de la Mística de Ávila en el congreso 'Gratitud. Interioridad, relación y trascendencia' con el objetivo de profundizar en el impacto neurobiológico de la vivencia agradecida y en su dimensión antropológica.

La cita ha recorrido el fenómeno de la gratitud desde una mirada multidisciplinar y ha situado en sus primeras jornadas las bases cerebrales y psicológicas de esta actitud de la mano de ponentes como Alfonso Salgado y Almudena Duque, para dar paso posteriormente a la reflexión antropológica.

En el marco del encuentro, el catedrático de Filosofía de la Universitat Ramon Llull, Francesc Torralba, ha defendido la gratuidad como el cimiento de la condición humana y ha subrayado la necesidad de despertar la conciencia ante la existencia.

Asimismo, ha enfatizado que la verdadera gratitud alcanza su madurez cuando es capaz de integrar los "dones amargos" -como el dolor, el límite, la enfermedad o la fragilidad- como parte del aprendizaje vital.

El programa del congreso ha completado su propuesta con el análisis de la Psicología Positiva Contemplativa a cargo de Ausiàs Cebolla, el diálogo interreligioso con el budismo abordado por Karma Tenpa, la dimensión ecuménica expuesta por Fernando Rodríguez Garrapucho y la celebración de un taller de danza contemplativa impartido por María Victoria Hernández.

La jornada de clausura ha contado con la intervención del catedrático de Psicología de la Universidad San Pablo CEU, Javier López, quien ha analizado la gratitud como un punto de convergencia entre la virtud, la evidencia científica y la trascendencia.

Por su parte, el doctor en Teología y Psicología Luis Jorge González ha cerrado el ciclo articulando el papel transformador de la actitud agradecida en los procesos de acompañamiento personal y espiritual.