Expertos y estudiantes se reúnen en Palencia para hablar del sol y el eclipse total del 12 de agosto

La presidenta de la Diputación de Castilla y León, Ángeles Armisénla (c), junto a miembros del equipo de Gobierno, en la inauguración del Simposio Internacional del Sol y los Eclipses (SOPLÉ), a 18 de mayo de 2026, en Palencia, Castilla y León (España). E - Lucía Burón

PALENCIA 18 May. (EUROPA PRESS) -

Científicos, expertos, estudiantes y aficionados a la astronomía participan en Palencia en el Simposio Internacional del Sol y los Eclipses (SOLPÉ), organizado por la Diputación Provincial como un acto divulgativo para el eclipse de sol que va a producirse el próximo 12 de agosto y que ha contado con la presencia de importantes ponentes internacionales.

La presidenta de la Diputación de Palencia, Ángeles Armisén ha explicado que el objetivo de este encuentro es el de "acercar la ciencia a los jóvenes y despertar nuevas vocaciones".

También ha recordado que el evento se enmarca en la cuenta atrás hacia el eclipse solar total de agosto, "un fenómeno que situará a la provincia en el foco internacional".

Por su parte, el ingeniero aeronáutico de la Agencia Espacial Europea César García Marirrodriga, uno de sus impulsores, ha insistido en que la iniciativa pretende acercar la gran ciencia a los aficionados, a los estudiantes y a la población en general, explicando de forma accesible qué es el Sol, cómo funciona y qué se podrá observar durante el eclipse.

En este sentido, ha subrayado que uno de los aspectos más destacables del simposio es su enfoque intergeneracional. El programa combina la participación de investigadores consolidados con la presencia de jóvenes estudiantes, que aportan su visión y sirven de puente con nuevas generaciones.

Los organizadores han insistido en que la inclusión de alumnos del doble grado de Física y Matemáticas es clave en el planteamiento de este foro. "Su intervención no solo refuerza el carácter divulgativo del evento, sino que contribuye a transmitir la ciencia con su propio lenguaje, haciendo más cercano el conocimiento científico a otros jóvenes", ha destacado Armisén, quien también se ha referido a la importancia de que "haya nuevas vocaciones y gente joven que quiera dedicar su vida a mejorar el conocimiento y, al fin y al cabo, la sociedad".