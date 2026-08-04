Expoesía estrena 'Un collar de islas', proyecto del Ayuntamiento de Soria para compartir el legado de las mujeres del 27

SORIA, 4 Ago. (EUROPA PRESS) -

Expoesía ha estrenado este año 'Un collar de islas', un proyecto propio y creativo del Ayuntamiento de Soria para descubrir y devolver a su lugar en la historia literaria a doce mujeres de la Generación del 27.

El proyecto ha sido desarrollado con el escritor, investigador y profesor de Literatura Hilario Jiménez.

La iniciativa da un paso más en la divulgación de este legado al permitir que el público no solo conozca sus biografías y escuche sus poemas, sino que pueda llevárselos a casa.

El Ayuntamiento obsequia a las personas asistentes con una carpeta que se completa a lo largo de seis sesiones y reúne una antología coleccionable dedicada a doce creadoras del 27.

La primera cita se celebró ayer lunes durante la jornada inaugural de la feria, con el trabajo de María Luisa Muñoz de Buendía y Concha Méndez.

El ciclo continuará desde hoy, martes 4, hasta el sábado 8 de agosto, todos los días a las 19.30 horas en la Pista Alameda.

Cada encuentro permitirá descubrir a dos escritoras y sumar una nueva entrega a la colección.

Hilario Jiménez ha explicado que la propuesta surgió a partir de su libro 'La anchura del vacío', un estudio y antología en el que ha trabajado durante dos años y que reúne a 22 mujeres vinculadas a la Generación del 27.

VERSO DE CARMEN CONDE

El título del proyecto procede de un verso de Carmen Conde: "El collar no se plantea únicamente como un elemento femenino de adorno, sino también como una imagen del apresamiento y la asfixia que experimentaron muchas de estas creadoras".

Jiménez explica también que "las islas representan, por su parte, el aislamiento que sintieron dentro de un panorama literario dominado durante décadas por los grandes nombres masculinos".

La propuesta pretende transformar la relación del público con la poesía y prolongar la experiencia de Expoesía más allá de la propia feria.

Cada entrega incluye una aproximación a la vida y la obra de las autoras seleccionadas y una muestra de sus poemas.