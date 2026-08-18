Las exportaciones de CyL crecen un 19,9% en junio hasta los 1.968,2 millones de euros

Archivo - Proceso se producción del nuevo Renault Asutral en la factoria de Villamuriel (Palencia). - RENAULT ESPAÑA - Archivo

VALLADOLID, 18 Ago. (EUROPA PRESS) -

Las exportaciones de mercancías de Castilla y León han alcanzado en el mes de junio de 2026 los 1.968,2 millones de euros, lo que supone un incremento del 19,9 por ciento en comparación con el mismo periodo del año anterior, según los datos del informe mensual de Comercio Exterior del Ministerio de Economía, Comercio y Empresa.

Por su parte, las importaciones han sumado 1.545,9 millones de euros, un 7,9 por ciento más que en el mismo mes de 2025, lo que deja un saldo positivo en la balanza comercial de 422,3 millones de euros, según los datos de publicados este martes.

Por provincias, Valladolid ha registrado el mayor valor de las ventas al exterior durante el mes de junio, con 911,3 millones de euros. A continuación se han situado Burgos, con 449 millones; Salamanca, con 198,1 millones, y León, con 140 millones. La lista la completan Palencia (108,1 millones), Segovia (64,5 millones), Soria (54,6 millones), Zamora (28,2 millones) y Ávila (14,3 millones).

En términos relativos, los incrementos interanuales más destacados los han anotado Salamanca, con un subida del 179 por ciento, y Burgos, con un ascenso del 41,2 por ciento. Tras ellas se sitúan Soria con un aumento del 25 por ciento, León con un 17,9 por ciento, Zamora con un 14,6 por ciento, Segovia seis por ciento, Palencia un incremento del 5,2 por ciento y Valladolid con un 2,9 por ciento más.

No obstante, las exportaciones bajaron un 9,8 por ciento en la provincia de Ávila.

En lo que va de año, es decir, en el primer semestre, las exportaciones han supuesto 10.983 millones de euros, lo que supone un aumento del 6,7 por ciento, mientras que las importaciones han alcanzado en los seis primeros meses del año los 8.505 millones de euros, lo que supone un incremento del 0,6 por ciento. Esto supone un saldo positivo de 2.477,2 millones de euros.

En este caso, en el primer semestre las exportaciones han caído en todas las provincias de la Comunidad excepto en Salamanca con 962 millones de euros y un aumento del 25,8 por ciento, seguida de Valladolid con un aumento del 14 por ciento y 5.374,7 millones de euros y Burgos con un 10,6 por ciento más y 2.375,8 millones de euros.

Sin embargo, la mayor caída se ha registrado en Palencia con un 31 por ciento menos en el primer semestre y 654,6 millones de euros, seguida de Soria con un -12,9 por ciento y 287,9 millones de euros, Zamora con un -11,3 por ciento y 146 millones de euros; Ávila con un -10,1 por ciento y 83,3 millones de euros en el primer semestre y, por último, León con una caída del 0,8 por ciento y 733,1 millones de euros.

En cuanto a las importaciones, crecieron en todas las provincias con respecto a junio de 2025 menos en Salamanca que registró una caída del 23,9 por ciento hasta los 156,9 millones de euros y León con un -8,7 por ciento y 106,4 millones de euros.

En el resto de las provincias se han registrado incrementos interanuales con mayor incidencia en Ávila, donde las importanciones han crecido un 100,9 por ciento hasta los 38,7 millones de euros, seguida de Valladolid con un 17,9 por ciento y 761,1 millones de euros; Segovia con una subida del 13,7 por ciento y 39,3 millones de euros; Zamora con un incremento del 13 por ciento y 15,1 millones de euros; Palencia con un aumento del 11,1 por ciento y 101,7 millones de euros; Burgos con un 7,6 por ciento y 292,7 millones de euros y, por último, Soria con un aumento del 1 por ciento y 33,9 millones de euros.

Las importaciones cayeron en cuatro provincias si se atiende a los datos del primer semestre. Así, de enero a junio la mayor caída de las importaciones se ha detectado en Burgos con un -12,2 por ciento y 1.516 millones de euros, seguida de Soria con un -9,7 por ciento y 201,4 millones de euros; Segovia con un -9,4 por ciento y 218,7 millones de euros y León con un -5,6 por ciento y 648,1 millones de euros.

En el resto de provincia las importaciones en el primer semestre de 2026 crecieron con Ávila a la cabeza con un aumento del 66 por ciento y 169,9 millones de euros, seguida de Palencia con un 13,4 por ciento más y 669,3 millones de euros, Valladolid con un 4,4 por ciento más y 4.132,1 millones de euros; Salamanca con un aumento del 2,8 por ciento y 857,2 millones y Zamora con un aumento del 2,4 por ciento y 93 millones de euros.

Si se atiende a la distribución sectorial, el sector del automóvil ha vuelto a encabezar las exportaciones en junio al representar el 34,9 por ciento del total, aunque ha experimentado un descenso del 4,1 por ciento en comparación con el año anterior. Le ha seguido el grupo de semimanufacturas no químicas, que alcanza el 17 por ciento del total tras repuntar un 33,1 por ciento. El sector de Bienes de equipo ha ocupado la tercera posición (16,7 por ciento del total) con un incremento del 84,3 por ciento.