Una exposición en El Burgo de Osma (Soria) ofrece una visión amplia del legado de Maximino Peña a través de 50 obras

El alcalde Antonio Pardo, el diputado Enrique Rubio y el nieto del pintor - DIPUTACIÓN DE SORIA

SORIA, 17 Jul. (EUROPA PRESS) -

La Sala de Exposiciones del Centro Cultural San Agustín de El Burgo de Osma (Soria) acoge hasta el 18 de octubre la exposición 'Retrato de la costumbre', que reúne cerca de 50 pinturas procedentes de diferentes colecciones para ofrecer una visión amplia y representativa del patrimonio artístico vinculado a Maximino Peña.

El presidente de la Comisión de Cultura de la Diputación de Soria, Enrique Rubio, junto al alcalde, Antonio Pardo y familiares del artista han presentado este viernes esta exposición organizada por el Ayuntamiento junto con la Diputación Provincial y cuenta con la colaboración de la Junta.

Entre las obras que ofrece la muestra figuran piezas de la Casa Museo de Maximino Peña, en Salduero, piezas pertenecientes a la colección de la Diputación Provincial de Soria y tres cuadros procedentes del legado de Víctor Manuel Ayllón Casado.

El diputado de Cultura ha destacado que la muestra permite acercarse a uno de los grandes pintores sorianos de finales del siglo XIX y comienzos del XX, especialmente reconocido como uno de los mejores pastelistas españoles de su tiempo.

Su dominio de esta técnica fue ampliamente valorado por la crítica y por sus contemporáneos, que destacaron la finura de su dibujo, la suavidad de sus carnaciones y la elegancia de sus retratos femeninos e infantiles.

Gracias a ello alcanzó una notable precisión y una extraordinaria capacidad para captar la psicología de sus modelos, y se convirtió en uno de los retratistas más apreciados de su época.

Sus retratos de la sociedad soriana de finales del siglo XIX y principios del XX constituyen uno de los mejores testimonios para conocer la realidad histórica, social, política y económica de aquel momento.

RETROSPECTIVA DEL PINTOR

El alcalde de El Burgo de Osma, Antonio Pardo, ha destacado la importancia de esta muestra que da un "mayor respaldo" a las actividades paralelas que celebra la villa episcopal como motivo de los cursos de verano de Santa Catalina, en esta ocasión de la mano de la Diputación Provincial y con el respaldo de la Junta de Castilla y León.

Pardo ha hecho especial hincapié en la relevancia de esta muestra, como primera retrospectiva del pintor y que se ha conseguido una muestra muy relevante para el disfrute de todos los amantes del arte.

A la muestra también han asistido nietos del artista, que siguen manteniendo una relación importante, tanto con la localidad de Salduero como con la prolífica obra artística de un abuelo.

Maximino Peña Muñoz nació en Salduero en 1863 y fue el mayor de los cinco hijos de Martín Peña, zapatero de profesión, y de Dominica Muñoz.