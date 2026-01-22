La exposición canina ABKC San Antón Trophy 2026 congregará este fin de semana en Zamora a más de 160 ejemplares

Cartel del certamen ABKC San Antón Trophy 2026 en Zamora. - CAJA RURAL

ZAMORA 22 Ene. (EUROPA PRESS) -

El Recinto Ferial IFEZA de Zamora acogerá este fin de semana el American Bully Kennel Club (ABKC) San Antón Trophy 2026, un evento internacional de belleza canina que reunirá a más de 160 ejemplares y que cuenta con algunos de los mejores especímenes de Bulldog Francés, Dachshund y American Bully, según ha informado Caja Rural de Zamora en comunicado recogido por Europa Press.

Durante ambas jornadas, de 09.00 a 20.00 horas, se celebrarán cuatro shows oficiales ABKC en los que participarán decenas de perros procedentes de distintos puntos de España y de otros puntos de Europa, lo que consolida a Zamora como punto de encuentro para el sector canino a nivel internacional.

La entrada al evento será gratuita y se contará con la presencia de cuatro jueces internacionales procedentes de España, Holanda, Polonia y México para reforzar el prestigio y la proyección exterior del evento, con el objetivo de atraer a criadores, expositores y aficionados de diferentes países.

Más allá del ámbito deportivo y cultural, el certamen supone un importante impulso turístico y económico para la capital zamorana, ya que participantes, jueces y acompañantes generan actividad durante todo el fin de semana y contribuyen a la dinamización de su tejido económico y comercial.