La I Exposición Canina Nacional mostrará el domingo en Ávila a los "mejores ejemplares de pura raza de España"

ÁVILA 22 Sep. (EUROPA PRESS) -

La ciudad de Ávila acogerá el próximo domingo, 28 de septiembre, la I Exposición Canina Nacional, una cita donde se reunirán los "mejores ejemplares de pura raza de España".

La exposición llega de la mano de la Real Sociedad Canina de España y la Federación Cinológica Internacional, en colaboración con varias entidades, y tendrá lugar en la Cubierta Multiusos de la capital, según ha informado el Ayuntamiento de Ávila en un comunicado recogido por Europa Press.

En el marco del evento, se desarrollará un concurso morfológico, del que saldrán los ejemplares más bellos de cada raza y también del concurso.

En esta cita, un jurado con jueces internacionales y nacionales evaluará cada una de las categorías, donde los perros inscritos podrán optar además a un punto válido para el campeonato de España. En este contexto, se espera triplicar el número de inscripciones con respecto al año pasado.