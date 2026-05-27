Una exposición en la Casa Revilla de Valladolid repasa la historia de las cuatro décadas de las bibliotecas municipales

La concejal de Educación y Cultura del AYuntamiento de Valladolid, Irene Carvajal, junto a profesionales de las bibliotecas de Valladolid en la exposición sobre el 40 aniversario de las bibliotecas municipales. - AYUNTAMIENTO DE VALLADOLID

VALLADOLID 27 May. (EUROPA PRESS) -

La concejal de Educación y Cultura del Ayuntamiento de Valladolid, Irene Carvajal, ha visitado este miércoles la muestra conmemorativa del 40 aniversario de la Red de Bibliotecas Municipales de Valladolid acompañada por trabajadores de estos centros.

La muestra "celebra el papel de estos centros como promotores de la lectura, puertas de acceso al conocimiento y espacios de encuentro" y se puede visitar en la Sala Municipal de Exposiciones de la Casa Revilla desde este miércoles y hasta el próximo 26 de julio.

Bajo el título 'Más de 40 años de lectura, cultura y comunidad. Red de Bibliotecas Municipales de Valladolid', la exposición propone un recorrido visual y narrativo por la evolución de las bibliotecas municipales y "su estrecha vinculación con la vida de la ciudad".

A través de imágenes, materiales gráficos y contenidos divulgativos, la muestra pone en valor el papel de estos espacios públicos como lugares de aprendizaje, encuentro y cohesión social.

La propuesta expositiva se acerca a los orígenes de la red bibliotecaria con el capítulo 'Una historia en democracia con más de un siglo de antecedentes', que permite descubrir el desarrollo de las bibliotecas municipales en un contexto de transformación social y cultural.

La exposición dedica un espacio destacado a las actividades que han convertido las bibliotecas en centros dinamizadores de los barrios y puntos de encuentro intergeneracionales.

Gracias a su oferta de talleres creativos, clubes de lectura, cuentacuentos, encuentros con autores, presentaciones literarias, exposiciones y propuestas familiares; como recuerda el apartado 'Una red de actividades para todas las edades', que refleja el impacto cotidiano de estos espacios en los vecinos.

Otro de los ejes de la muestra, 'Una verdadera red social', reconoce el trabajo del equipo humano que ha hecho posible el desarrollo de un servicio cercano, accesible y abierto a toda la ciudadanía.

La literatura vinculada a Valladolid es también protagonista en la exposición a través de '40 libros donde la ciudad se lee', una selección de títulos y autores ligados a la ciudad contemplado desde la óptica de la historia reciente de sus bibliotecas.

Además, la muestra incorpora diferentes zonas de lectura --infantil, juvenil y de adultos-- diseñadas para ofrecer una experiencia participativa y adaptada a públicos de todas las edades.

Actualmente, la Red de Bibliotecas Municipales de Valladolid cuenta con 19 centros repartidos por toda la ciudad. Diez de ellos son bibliotecas; ocho, puntos de lectura y la Biblioteca de Verano Campo Grande. En suma, el Ayuntamiento recalca que es "uno de los principales servicios culturales de proximidad del municipio".

El cartel oficial de la exposición, diseñado por Simbiosis Gráfica, convierte, según han explicado las mismas fuentes, la 'V' de Valladolid en el símbolo central de la composición. "A través de la tipografía y el color, la propuesta gráfica transmite la idea de red, diversidad y comunidad lectora y puente entre tradición y futuro", han añadido.

La exposición puede visitarse en la Sala de Exposiciones de la Casa de Revilla hasta el 26 de julio de martes a domingo y festivos en horario de 12.00 a 14.00 y de 18.30 a 21.30 horas.