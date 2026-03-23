La exposición de Las Edades del Hombre 'EsperanZa' de Zamora amplía su apertura hasta el 3 de mayo, casi un mes más

Archivo - Un momento de la inauguración de EsperanZa - Emilio Fraile - Europa Press - Archivo

ZAMORA 23 Mar. (EUROPA PRESS) -

El presidente de la Junta de Castilla y León, Alfonso Fernández Mañueco, y el presidente de la Fundación Las Edades del Hombre, Jesús Vidal, han anunciado este lunes la ampliación de la exposición 'EsperanZa', en Zamora, hasta el 3 de mayo. Así la muestra, que tendría que haber cerrado el 5 de abril, se prolongará durante cuatro semanas más para tratar de aprovechar una parte de la primavera y compensar así un inicio del invierno que fue meteorológicamente complicado.

Vidal y Mañueco han realizado este anuncio en una comparecencia que ha tenido lugar en la Catedral de Zamora, una de las sedes de 'EsperanZa' junto a la iglesia de San Cipriano, también en la ciudad. Los dos responsables han constatado las buenas cifras de una exposición que abrió el 16 de octubre y que acumula, hasta ahora, 130.000 visitantes, a la espera de que la Semana Santa, con una gran importancia en Zamora, suponga un nuevo repunte en las entradas.

Durante su intervención, Fernández Mañueco ha destacado el respaldo de la Junta de Castilla y León a este evento cultural, que "refleja el compromiso con la conservación, gestión y difusión del valioso patrimonio cultural y religioso de la comunidad". Además, el presidente de la Junta ha agradecido la labor realizada por las distintas instituciones, entidades y patrocinadores y, especialmente, por la Fundación Edades del Hombre por su disposición para prorrogar las fechas de esta muestra.

"'EsperanZa' ha puesto de manifiesto el éxito de una edición más de Las Edades del Hombre donde los visitantes han destacado la calidad de las obras seleccionadas, el montaje integrado en los templos y la temática del relato propuesto. Además, las propuestas novedosas en esta edición como la experiencia inmersiva de realidad virtual en la Catedral y el programa educativo escolar y familiar que se desarrolla en la Iglesia de San Isidoro han contado con una gran acogida", ha relatado Mañueco.

LA MUESTRA

La XXVIII edición de Las Edades del Hombre se compone de 85 obras destacadas procedentes de Castilla y León y otros puntos de España y Portugal. Se dividen en un preludio que se localiza en la iglesia de San Cipriano y tres Momentos que se ubican en la Catedral y que llevan por nombre Pasión, Resurrección y Misión.

La muestra atesora en su recorrido "a algunos de los mejores artistas de la historia del arte", como El Greco, Francisco de Goya, Gregorio Fernández, Juan de Juni, Zurbarán, Berruguete o Salzillo. Sus obras comparten relato con otros autores contemporáneos como Venancio Blanco o Pablo Gargallo.

Un aspecto destacado de la exposición es la presencia, por primera vez en la historia de Las Edades del Hombre, de obras de Diego de Velázquez y Pablo Picasso.