La exposición 'Hispania Sacra', de Carmenchu Alemán, abre el XIII Festival PallantiaPhoto

Inauguración de 'Hispania Sacra', de Carmenchu Alemán, que aber el festival PallantiaPhoto. - EUROPA PRESS

PALENCIA 1 Jun. (EUROPA PRESS) -

La inauguración de la exposición 'Hispania Sacra', de la fotógrafa navarra Carmenchu Alemán, en el Centro Cultural Provincial de Palencia ha abierto el programa de la décimo tercera edición del festival PallantiaPhoto.

'Hispania Sacra', que se podrá ver a lo largo de todo el mes, es un proyecto fotográfico fruto de más de 20 años de investigación visual por España y Portugal que explora la iconografía simbólica de lo sagrado en la Península Ibérica a través de sus representaciones rituales.

La herencia pagana se entrelaza con la católica en un diálogo a menudo bizarro y contradictorio, tal y como ha explicado la propia autora durante la inauguración.

Carmenchu Alemán ha señalado que las fotografías revelan ritos que, aunque anclados en tradiciones ancestrales, muestran un rostro extraño en su adaptación contemporánea. Este entrelazado de lo espiritual y su representación en los espacios públicos nos confronta con la complejidad de nuestra identidad cultural.

Al adentrarse en estas capas de significado, las imágenes se convierten en un medio que revela no solo la esencia del territorio, sino también las narrativas ocultas que nos conectan con un pasado que, a pesar de su lejanía, influye decisivamente en nuestro presente.

TRAYECTORIA

Carmenchu Alemán nació en Pamplona en 1967, comenzó en la fotografía de manera autodidacta y en los años 1999 y 2000 realizó el máster de Fotografía Profesional en la Escuela de Fotografía y Técnicas de Imagen de Madrid. Sus proyectos personales forman parte de su vida y versan sobre fiestas y rituales de España y Portugal como una búsqueda y una forma de entender y comprender lo que somos.

Entre ellos, en los que lleva trabajando más de 20 años, destacan 'Hispania Sacar', 'Bestiario', 'Invierno Profano' o 'Los Sanfermines'.

Sus imágenes invitan a adentrarse en un mundo onírico y en un escenario ideal para explorar la función de las mitologías populares como medio para intentar comprender conceptos como la vida, el sufrimiento o la muerte. Le interesan tanto la normalidad y las tradiciones que rodean esos acontecimientos, como su influencia a la hora de forjar una identidad.

La exposición forma parte de Pallantia Photo, un festival que cumple 13 ediciones un festival y que se ha consolidado como una referencia entre los profesionales y aficionados a la fotografía.

Durante cuatro semanas, talleres, actividades paralelas y exposiciones repartidas por diferentes espacios culturales de toda la provincia completan el programa del festival que contará con la presencia de fotógrafos destacados como Cristina García Rodero, Sol de la Cuadra Salcedo y la propia Carmenchu Alemán.