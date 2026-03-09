Una exposición muestra 35 vestidos icónicos de Agatha Ruiz de la Prada en el Centro Cultural de Palencia

Inauguración de la exposición ‘Agatha Ruiz de la Prada: diseño y creatividad’ - DIPUTACIÓN

PALENCIA 9 Mar. (EUROPA PRESS) -

El Centro Cultural Provincial de Palencia acoge hasta el próximo 19 de abril la exposición temporal 'Agatha Ruiz de la Prada: diseño y creatividad', una muestra está por más de 35 diseños icónicos de la creadora, entre los que están 25 vestidos datados entre 1998 y 2024 y presentados en las pasarelas de moda más importantes del mundo, como París, Milán o Nueva York.

La exposición, que puede visitarse forma gratuita y cuenta con la colaboración entre la Diputación de Palencia, la Fundación Obra Social de Castilla y León, FUNDOS, y la Fundación Agatha Ruiz de la Prada, se completa con una selección de fotografías realizadas por el fotógrafo Kiko Alcázar, y propone "una reflexión sobre los límites entre la creación de moda y las artes visuales", tal y como han explicado sus promotores durante la inauguración.

Los responsables de la muestra también han insistido en que en la exposición puede apreciarse cómo el color es una de las claves en la personalidad creativa de Agatha Ruiz de la Prada. "Su paleta cromática abarca todos los tonos que nos podamos imaginar, todos menos el negro", han puntualizado.

En este sentido han detallado que el color es un instrumento, lo utiliza con una intencionalidad con un propósito, no aleatoriamente ni caprichosamente. También han recordado como la propia Ágata Ruiz de la Prada ha declarado en alguna ocasión que el color hace sentir "más positiva, optimista".

Por su parte, la presidenta de la Diputación, Ángeles Armisén, ha reflexionado sobre el papel de la moda y ha apuntado que además de servirn para vestirse es "una disciplina artística que tiene incluso museos dedicados a grandes diseñadores".

También ha destacado que esta exposición sobre el trabajo de Ágata Ruiz de la Prada, "tan especial y tan rupturista", coloca a Palencia temporalmente entre esas sedes que pueden visitar los "amantes de la moda".

En la exposición se presentan piezas que han formado parte de sus colecciones de primavera-verano y otoño-invierno a lo largo de los años, en diversas pasarelas, junto con obras gráficas y fotografías que permiten recorrer su evolución creativa.

La muestra se completa con un programa cultural de conferencias que tendrán lugar en el auditorio del Centro Cultural Provincial y que contará con la presencia de la propia diseñadora que ha comprometido una visita al ciclo.