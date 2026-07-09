'Narrar con imágenes' de Jesús Redondo recorre más de seis décadas de trayectoria internacional

La diputada de Educación y Cultura, Yolanda Burgoa, junto al artista Jesús Redondo, en la inauguración de la exposición con las muestras más representativas del dibujante vallisoletano. - EUROPA PRESS

VALLADOLID 9 Jul. (EUROPA PRESS) -

La exposición 'Narrar con imágenes' del dibujante Jesús Redondo Román, que recorre más de seis décadas de trayectoria internacional, ya está disponible hasta el 16 de julio en la Sala de Exposiciones del Teatro Zorrilla de Valladolid, donde completará su paso con una conferencia magistral el 24 de julio a las 19.30 horas.

La diputada de Educación y Cultura, Yolanda Burgoa, junto al artista Jesús Redondo, ha inaugurado la exposición con las muestras más representativas de la obra de este vecino de Cubillas de Santa Marta (Valladolid).

En relación a la intensa obra del autor, Burgoa ha expresado que la muestra "es una exposición de historia, de ficción, y que consigue emocionar a través de las historias e ilustraciones", a lo que ha añadido que "uno de los dibujos más emocionantes o más significativos es el de su propio rostro, porque es una persona que transmite, es alegre y tiene todavía que transmitir mucho conocimiento a las nuevas generaciones".

La Sala de Exposiciones del Teatro Zorrilla reúne una selección de originales que permiten descubrir la evolución artística de Redondo y su estilo de dibujo caracterizado por tener una gran expresividad.

Redondo, que empezó en la década de los sesenta y que en la actualidad está inactivo por problemas de visión, ha expresado el deseo de que los usuarios que visiten la muestra "aprendan a entender el sentido de las viñetas, que no están colocadas de forma caprichosa".

PASIÓN POR LOS TEBEOS

Asimismo, ha explicado que su relación con el arte gráfico y narrativo "es la pasión de un niño, un niño que desde chiquitín dibujó y deseaba dibujar tebeos" y que con el paso del tiempo el "niño fue creciendo y se hizo lo que es ahora". "Entre los dos hemos escrito un cómic", ha apuntado el artista.

Jesús Redondo inició su trayectoria profesional en la década de los sesenta en la editorial Bruguera, donde destacó por la "elegancia" de su trazo y su trabajo en historias sentimentales.

Durante los años setenta amplió su registro artístico, lo que le permitió consolidarse como uno de los grandes ilustradores del cómic de aventuras gracias a un estilo personal basado en la firmeza, una cuidada composición y un brillante uso de la luz y las sombras.

Las publicaciones del dibujante han tenido mayor proyección en Reino Unido, Países Bajos, Francia, Suecia o Estados Unidos, entre otros países.

En este sentido, su trayectoria se ha caracterizado también por adaptarse a diferentes estilos y géneros, desde el cómic romántico y juvenil hasta la aventura o la ciencia ficción, aspecto que le ha convertido en una figura de referencia dentro del noveno arte y que ahora se puede disfrutar en la exposición 'Narrar con imágenes'.