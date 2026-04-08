Una exposición reflexiona sobre la belleza de lo sencillo para rememorar los 75 años de 'El camino' de Delibes - EUROPA PRESS

VALLADOLID, 8 Abr. (EUROPA PRESS) -

La Sala Municipal de Exposiciones de la Casa Revilla de Valladolid reflexiona sobre la belleza de lo sencillo a través de una muestra organizada con motivo de los 75 años de 'El camino' de Miguel Delibes, unas de las obras más emblemáticas del escritor vallisoletano, que invita a reflexionar sobre su vigencia en la actualidad y su capacidad para dialogar con el presente.

La riqueza del léxico de Delibes, junto con su capacidad para retratar lo cotidiano y los momentos decisivos en la vida de Daniel, el protagonista de la novela, configuran un relato de "autoría inequívoca".

Así se ha puesto de manifiesto durante la presentación de la exposición que ha corrido a cargo de la concejala de Educación y Cultura, Irene Carvajal, quien ha estado acompañada por el presidente de la Fundación Miguel Delibes, Germán Delibes, y Fernando Zamácola, comisario de una muestra que "enlaza a la perfección" con la identidad de la sala de exposiciones.

En este sentido, la edil ha destacado la misión de este espacio expositivo de ofrecer opciones de "nicho", que resultan "muy académicas, literarias y entroncadas con su propia naturaleza".

Precisamente, la responsable municipal de Cultura ha subrayado que 75 años después de la publicación 'El camino' se ha convertido en un "pilar narrativo" del siglo XX, motivo por el que la exposición revisita la obra del escritor vallisoletano para reflexionar sobre su vigencia hoy en día y su capacidad para dialogar con el presente.

PROGRESO Y MUNDO RURAL

En esta novela se entrelazan criterios y valores universales como la naturaleza, las relaciones humanas y sobre todo las tradiciones que conforman una identidad colectiva sólida, ha sostenido la concejala, que ha vinculado su narrativa al contexto actual marcado por la "tensión" entre el progreso y el mundo rural.

A este respecto, ha considerado que la globalización, la digitalización y los cambios sociales plantean interrogantes sobre conceptos como la identidad, la comunidad y el desarrollo responsable, por lo que Delibes se "revela como un autor profundamente ético, comprometido por un lado con la dignidad humana y por otro con una sensibilidad ecológica adelantada a su tiempo".

"Su mirada sobre la naturaleza no es meramente descriptiva, es moral", ha advertido la responsable municipal y cuando determinados miembros de la sociedad buscan reconciliar el progreso con las tradiciones, 'El camino' ofrece una "lección muy valiosa": "Avanzar no significa olvidar de dónde se procede".

Durante el acto también ha tomado la palabra Germán Delibes, uno de los hijos del escritor, para poner en valor las "singularidades" de la novela, entre las que ha destacado que ha sido unas de las obras "más exitosas" de Delibes, puesto que sus ediciones se cuentan por "muchas decenas y los ejemplares vendidos por millones".

Por otra parte, ha destacado que es un libro "no solo muy vendido, sino también muy leído", ya que durante muchos años fue una lectura obligada prácticamente en el bachillerato, de ahí que sea "habitual todavía que algunas personas reconozcan haberse introducido en la lectura seria a través de la lectura de 'El camino'.

Además, ha subrayado que esta obra está considerada como un texto fundacional dentro de su trayectoria narrativa, ya que en ella se perfilan con claridad algunos de los rasgos que definieron su estilo narrativo.

En el territorio inmortalizado por Delibes en 'El camino' se funden paisaje y experiencia vital, en la medida en que el autor se apoyó en el entorno cántabro de Molledo, tierra de sus abuelos, para recrear un mundo rural y un momento vital decisivo e, incluso, premonitorio: la infancia como etapa determinante en la formación del individuo.

PROCESO CREATIVO Y RECORRIDO EDITORIAL

El último en intervenir durante la presentación de la exposición ha sido el comisario de la misma y director gerente de la fundación, Fernando Zamácola, quien ha señalado que la muestra dedica especial atención al proceso creativo de la novela y al recorrido editorial de la misma.

A través de paneles explicativos y testimonios materiales mostrados en vitrinas, el visitante podrá conocer la gestación de la novela, la relación de Delibes con su editor Josep Vergés, la evolución de la obra, sus ediciones y traducciones; así como su reflejo en el ámbito artístico y educativo y su huella en otros lenguajes como el cinematográfico o el televisivo.

Se remata la exposición con un guiño a la relación de Delibes y su familia con Cantabria, en donde se ambienta la novela. Además, con motivo del periodo de apertura de la exposición, la Fundación Miguel Delibes ha organizado diversas actividades complementarias.

El 30 de abril a las 19.30 horas tendrá lugar la proyección de la película 'El camino', de Ana Mariscal, y posterior coloquio con David García, hijo de la directora y responsable de la restauración de la cinta. Cines Broadway.

Posteriormente, el 12 de mayo a las 19.30 horas, se celebrará la conferencia de Amparo Medina-Bocos Montarelo 'Para leer El camino' en el Círculo de Recreo de la capital vallisoletana.

Por último, el día 19 de mayo a las 19.30 horas se organizará la presentación de la primera edición exclusiva en España de 'El camino' ilustrada por el propio autor, una cita en la que también habrá una conversación entre Elisa Delibes de Castro y Rafa Vega, 'Sansón', conducida por Carlos Aganzo.

La exposición 'La belleza de lo sencillo. 75 años de El camino de Miguel Delibes', organizada por la Fundación Miguel Delibes, llega a la Casa Revilla a tarvés de la colaboración de la entidad y la Fundación Municipal de Cultura a través del programa Valladolid Letraherido.

La exhibición se puede visitar desde este miércoles con entrada gratuita hasta el 24 de mayo de martes a domingo y festivos, de 12.00 a 14.00 y de 18.30 a 21.30 horas.