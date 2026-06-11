La exposición 'Reina Ella' dedicada a Urraca I de León culmina con un "éxito rotundo" con cerca de 30.000 visitantes

Archivo - La exposición 'Reina Ella: Urraca I de León' ha registrado cerca de 30.000 visitantes en el Museo de León. - EUROPA PRESS - Archivo

LEÓN, 11 Jun. (EUROPA PRESS) -

La exposición Reina Ella. Urraca I de León [1109- 1126] cerró el pasado viernes día 7 de junio sus puertas con un "éxito rotundo" tras registrar cerca de 30.000 visitantes, una cifra récord durante los tres meses que permaneció abierta en el Museo de León.

En concreto, 28.610 personas disfrutaron de esta muestra, lo que supone más de un asistente por minuto en los tramos de apertura del Museo de León. El 60 por ciento de visitantes procedía de León; el 13 por ciento, del resto de Castilla y León; el 23 por ciento, del resto de España y un cuatro por ciento, de fuera del país.

La exposición ha sido una iniciativa de la Concejalía de Acción y Promoción del Ayuntamiento de León para conmemorar el noveno centenario del fallecimiento de la que fue la primera mujer que accedió al trono de un reino medieval europeo por autoridad y propiedad, sin acompañamiento ni mediación masculina.

Reina Ella. Urraca I de León [1109- 1126], comisariada por Gerardo Boto Varela y José Alberto Moráis, ha ofrecido a los visitantes una visión rigurosa y desprejuiciada sobre la soberana a través de más de 50 piezas procedentes de distintos museos y pinacotecas de España, como el Museo del Prado, pero también del Louvre de París, del Victorian & Albert de Londres o del Museo de Chicago, entre otros. Algunas de estas obras volvieron por primera vez a León, de donde salieron hace siglos, según ha informado a Europa Press en un comunicado el Ayuntamiento de León.

UN "HITO MUSEÍSTICO" PARA LA CIUDAD

La concejala de Acción y Promoción Cultural, Elena Aguado, ha destacado que Reina Ella. Urraca I de León [1109-1126] se ha convertido en un "hito museístico" para la ciudad de León por su "máxima" calidad y prestigio, algo que ha sido avalado por instituciones e investigadores de diferentes ámbitos.

Además, ha resaltado el elevado impacto que la exposición ha tenido en medios de comunicación, tanto locales como nacionales e internacionales, entre los que figuran medios especializados de ámbito internacional como Burlington Magazine, The Conversation y National Geographic.

SE HA "REBAUTIZADO" A LA SOBERANA

Gracias a esta exposición, ha explicado Elena Aguado, se ha "rebautizado" a Urraca I como reina de León y se ha definido el territorio y alcance del Reino en la primera mitad del siglo XII. Además, se ha logrado despojar a la soberana de mitos y supercherías para entrar en su conocimiento científico como monarca y como mujer, que no permitió la interposición de varón alguno en su gobernanza.

Todo ello gracias al análisis riguroso de la monarca en una exposición que se estructuró en cinco apartados diferenciados: 'Los espejos de la Reina', 'Por derecho propio', 'El infantazgo, base de las redes ibéricas y europeas del Reino de León', 'Artes suntuarias al servicio de una mujer en el trono: alianzas y contrapoderes' y 'La monumentalización de las narrativas artísticas'.

Para recoger todos estos detalles de la exposición se ha publicado un catálogo, una obra "extremadamente" cuidada en todos sus extremos que incluye un análisis detallado de cada una de las piezas e incluso de otras obras de arte no incluidas en la muestra, pero que pertenecen al mismo ámbito cultural, así como imágenes de alta calidad.