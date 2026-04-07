La exposición 'Reina Ella: Urraca I de León' registra más de 10.800 visitas en un mes y "supera todas las expectativas"

La exposición 'Reina Ella: Urraca I de León' registra más de 10.800 visitas en un mes en el Museo de León. - EUROPA PRESS

LEÓN 7 Abr. (EUROPA PRESS) -

La exposición 'Reina Ella. Urraca I de León [1109-1126]' ha registrado la visita de más de 10.800 personas durante el mes que lleva abierta al público en el Museo de León, cifra que "supera todas las expectativas" en cuanto a visitantes.

En concreto, 10.839 personas han disfrutado de la muestra que ofrece una visión rigurosa y desprejuiciada sobre la soberana a través de más de 50 piezas procedentes de distintos museos de todo el mundo.

Así lo ha manifestado este martes la concejala de Acción y Promoción Cultural del Ayuntamiento de León, Elena Aguado, que ha destacado el elevado número de visitas que registra por el momento la exposición que permanecerá abierta hasta el próximo día 7 de junio.

La muestra, organizada por el Ayuntamiento de León y comisariada por Gerardo Boto y José Alberto Moráis Morán, cuenta con la coordinación del equipo técnico de Acción Cultural Española (AC/E), así como la colaboración de otras 30 entidades, instituciones y coleccionistas privados que han cedido diferentes obras.

'Reina ella. Urraca I de León' es una aproximación a la figura de la soberana sin pretensión de beatificar ni realizar ninguna geografía laica en torno a su personaje y sin ánimo de colonizar en términos de presentismo a este personaje.

APORTACIÓN A LA HISTORIA DE ESPAÑA

Además, una de las salas del Museo de León genera con esta exposición una aportación a la historia de España, ya que congrega por primera vez a todas las reinas soberanas de forma conjunta a través de la imagen de cada una de ellas en la 'sala de reinas'.

'Reina ella. Urraca I de León' congrega importantes piezas de colecciones y museos españoles e internacionales como el Louvre y abarca diversos géneros y formatos: pintura, escultura, numismática, grabado, manuscrito, obra textil, orfebrería y esmaltes, entre otros. Algunas de las piezas que se pueden observar son la figura en marfil del Cristo de San Juan Ortega cedida por la Archidiócesis de Burgos, el León procedente de la portada de la Basílica de San Isidoro que actualmente se encuentra en el Museo de Louvre de París o la "celebérrima" Arqueta de Boñar.

La muestra tiene una "ambiciosa" vocación de ámbito nacional con préstamos por parte de entidades como el Museo Nacional del Prado, el Museo Arqueológico Nacional, la Biblioteca Nacional de España, el Museo Metropolitano de Nueva York, el Instituto de Arte de Chicago, el Victoria and Albert Museum de Londres o el Louvre.

"REPARACIÓN HISTÓRICA"

La exposición, que se puede visitar con entrada libre, se articula en cinco grandes secciones. La primera de ellas, 'Los espejos de la reina', muestra por primera imágenes de las soberanas por derecho y ejercicio de los reinos hispánicos de León, Castilla, Navarra y Aragón, lo que constituye una "reparación histórica" por vía iconográfica.

La segunda sección, 'Por derecho propio. Genealogía y visibilidad pública del poder soberano de Urraca I', que alberga en primicia una moneda que confirma en metal la intitulación de Urraca como 'imperatrix' y otra pieza fragmentada con un león que establece la más temprana asociación nominal y visual entre el animal y la capital. Así, la génesis del escudo del Reino de León puede fijarse a partir de ahora dos décadas antes de lo supuesto por la historiografía tradicional.

La exposición se completa con la tercera de las secciones, 'El infantazgo en la base de las redes ibéricas y europeas del Reino de León'; la cuarta, 'Artes suntuarias al servicio de una mujer en el trono: alianzas y contrapoderes' y, finalmente, 'La monumentalización de las narrativas artísticas', que acoge, entre otras piezas, los relieves de San Juan y el león románico procedentes del Museo del Louvre de vuelta por primera vez a su lugar de origen.