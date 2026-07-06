Extinguido el fuego de Casavieja (Ávila), que ha calcinado 25 hectáreas de terreno

Trabajos de extinción en el incendio declarado en Casavieja (Ávila). - JCYL

CASAVIEJA (ÁVILA), 6 Jul. (EUROPA PRESS) -

El incendio que se declaró en la tarde del sábado 4 de julio en Casavieja (Ávila) y que alcanzó el nivel 1 de gravedad ha quedado extinguido en la noche de este domingo, tras calcinar 25,33 hectáreas de terreno de arbolado y pastos.

Según datos del portal de información sobre incendios forestales de la Junta de Castilla y León (Inforcyl), el fuego se inicio a las 15.59 horas en Casavieja por causa accidental, y esa misma tarde fue declarado el índice 1 de gravedad por el corte de líneas eléctricas.

Al poco tiempo se rebajó la gravedad a cero y el incendio quedó controlado en la noche del sábado al domingo.

En el parte de incendios de la Junta publicado a las 10.00 horas de este lunes figura ya como extinguido, con una superficie afectada estimada de 19,66 hectáreas de arbolado y 5,67 hectáreas de pasto.