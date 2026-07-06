Extinguido el fuego de Casavieja (Ávila), que ha calcinado 25 hectáreas de terreno

Trabajos de extinción en el incendio declarado en Casavieja (Ávila).
Trabajos de extinción en el incendio declarado en Casavieja (Ávila). - JCYL
Europa Press Castilla y León
Publicado: lunes, 6 julio 2026 12:27
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   CASAVIEJA (ÁVILA), 6 Jul. (EUROPA PRESS) -

   El incendio que se declaró en la tarde del sábado 4 de julio en Casavieja (Ávila) y que alcanzó el nivel 1 de gravedad ha quedado extinguido en la noche de este domingo, tras calcinar 25,33 hectáreas de terreno de arbolado y pastos.

   Según datos del portal de información sobre incendios forestales de la Junta de Castilla y León (Inforcyl), el fuego se inicio a las 15.59 horas en Casavieja por causa accidental, y esa misma tarde fue declarado el índice 1 de gravedad por el corte de líneas eléctricas.

   Al poco tiempo se rebajó la gravedad a cero y el incendio quedó controlado en la noche del sábado al domingo.

   En el parte de incendios de la Junta publicado a las 10.00 horas de este lunes figura ya como extinguido, con una superficie afectada estimada de 19,66 hectáreas de arbolado y 5,67 hectáreas de pasto.

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