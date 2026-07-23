Extinguido el fuego de Valdeolmillos (Palencia) que se inició el día 19 y calcinó 110 hectáreas

Incendio en Soto de Cerrato (Palencia), con el humo del de Valdeolmillos al fondo. - JCYL

VALDEOLMILLOS (PALENCIA), 23 (EUROPA PRESS)

La Junta de Castilla y León ha dado por extinguido este jueves el incendio que afectó al término municipal de Valdeolmillos (Palencia), que comenzó el pasado domingo 19 de julio y quedó controlado el lunes 20 después de calcinar 110 hectáreas, la mayor parte de ellas agrícolas.

Según informa la Junta en la web de información sobre incendios foestales Inforcyl, el fuego ha quedado extinguido a las 17.09 horas de este jueves.

El incendio llegó a declarase con Índice de Gravedad Potencial 1 (IGR-1) a las pocas horas de originarse, probablemente a causa de una negligencia, pero esa noche ya fue rebajado a IGR-0 y quedó estabilizado. La Junta lo dió por controlado ya el lunes 20.

El fuego ha calcinado un total de 110 hectáreas, de las que 75 eran de tipo agrícola y 35 arboladas.

Cabe recordar que en la provincia de Palencia y cerca de Valdeolmillos, en Soto de Cerrato, está pendiente de extinguir otro incendio declarado también el domingo 19 y que se encuentra controlado desde la tarde del lunes 20.

El incendio, según la Junta, también se originó a causa de negligencias y se cifra en 230 las hectáreas de superficie afectada, la mayor parte (140 ha) de tipo agrícola.