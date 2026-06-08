Extinguido un incendio declarado esta noche en el vertedero de Soria

Incendio en el vertedero de la ciudad . - AYUNTAMIENTO DE SORIA

SORIA 8 Jun. (EUROPA PRESS) -

Efectivos de los bomberos y operarios del vertedero de Soria han participado esta noche en la extinción de un fuego declarado en dichas instalaciones, según informaron a Europa Press fuentes municipales.

El fuego se originó sobre las 23.23 horas de este domingo. Un alertante dio aviso de que las llamas afectaban inicialmente a una zona de matorral situada detrás de la zona del Caballo Blanco. Sin embargo, durante el desplazamiento de cinco efectivos del Servicio de Extinción de Incendios de Soria, éstos comprobaron 'in situ' que el fuego se encontraba realmente en el vertedero.

A la llegada de los bomberos ya trabajaba maquinaria de la planta cubriendo con tierra la zona, situada en la parte superior izquierda de las instalaciones, donde las llamas afectaban a unos 700 metros cuadrados, si bien el área se encontraba bastante delimitado por un talud de tierra y un camino.

La extinción y control del fuego se llevó a cabo mediante el aporte de arena por parte de maquinaria pesada y la aplicación de agua desde cuatro depósitos, labores en las que participaron tres operarios de la planta y el responsable de la instalación. El retén permaneció en el parque hasta la llegada de los efectivos.

A las 01.20 horas se produjo el relevo por personal fuera de servicio y la intervención finalizó a las 02:40 horas, regresando la dotación al parque a las 02.57 horas.