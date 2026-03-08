Extinguidos dos incendios de contenedores en Valladolid

Archivo - Camión de bomberos del Ayuntamiento de Valladolid en la Plaza Mayor - AYUNTAMIENTO DE VALLADOLID - Archivo

VALLADOLID 8 Mar. (EUROPA PRESS) -

Efectivos de Bomberos de Valladolid han extinguido sendos incendios de contenedores que se han producido en la madrugada de este domingo en la capital vallisoletana, según han informado a Europa Press fuentes del Servicio de Extinción de Incendios y Salvamento de la ciudad.

En concreto, el primero de los contenedores ardió en torno a las 4.50 horas a la altura del número 7 del Paseo de Filipinos, mientras que el segundo incendio se registró poco después, en torno a las 5.00 horas, en el número 11 de la calle Puente Colgante.

En ambos casos acudió una dotación de Bomberos con un camión y seis efectivos que sofocaron el fuego, sin que se produjeran más que daños materiales en los contenedores afectados.