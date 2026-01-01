El Extra de Navidad de la ONCE deja 4 millones de euros en Burgos

Archivo - Quiosco de venta de la ONCE. - EUROPA PRESS - Archivo

BURGOS 1 Ene. (EUROPA PRESS) -

El sorteo Extra de Navidad de la ONCE ha repartido cuatro millones de euros en Burgos tras el sorteo celebrado este 1 de enero, que ha dejado un total de 25.220.000 euros distribuidos por media España.

María José González Alberdi ha sido la vendedora de la ONCE que ha llevado la suerte y la ilusión a sus vecinos de Burgos gracias a diez cupones premiados con 400.000 cada uno, que han sido repartidos entre clientes habituales por el barrio de Fuentecillas y desde uno de los quioscos de la ONCE situados en la calle Miranda, frente a la Estación de Autobuses.

"No me lo creo... esto es una alegría enorme", ha señalado la vendedora tras ser informada por el director de la Organización en Burgos, Rubén Martínez. "Esto si que es una forma de comenzar bien el año, es arrancar por todo lo alto repartiendo un gran premio", ha explicado la trabajadora, que lleva poco más de dos años en la ONCE.

Además, en Salamanca hay otra persona agraciada con 400.000 euros gracias a un cupón vendido por Manuel José Ramos, correspondiente al primer premio del sorteo.