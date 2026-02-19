Extraditan desde Venezuela al dueño del 'criadero de los horrores' de Melgar

Un agente con uno de los perros rescatados del conocido como 'criadero de los horrores' de Melgar (Burgos). - SUB GBNO EN BURGOS

BURGOS, 19 Feb. (EUROPA PRESS) -

La Guardia Civil ha extraditado desde Venezuela a un criador de perros, que se encontraba huido de la Justicia desde 2020 e investigado por poseer un criadero con multitud de animales en "pésimas" condiciones en Melgar de Fernamental (Burgos).

El hombre ha sido detenido y localizado en Venezuela y este jueves ha llegado a España para ser juzgado por delitos de maltrato animal y alzamiento de bienes.

En febrero de 2020 el Seprona de la Guardia Civil registró las propiedades del criador en la localidad burgalesa y al conocer que había abandonado el país, apenas cuatro días antes, el Juzgado de Instrucción número 2 de Burgos encargado de la causa, emitió una orden internacional de detención para su extradición.

Por parte de Interpol se cursó una 'Red Notice' de cooperación de las policías de todo el mundo, con la finalidad de localizar y detener provisionalmente al fugado.

El Seprona solicitó al Juzgado que dirige la operación la inhabilitación del fugado para el ejercicio de la profesión, la revocación de la licencia ambiental, la retirada de la propiedad de todos los perros y la clausura de la instalación.

Los guardias civiles continuaron con las investigaciones y consiguieron ubicar al fugado primeramente en una región de México y años después en Venezuela. Desde allí, fruto de la colaboración policial y judicial con este país, ha sido detenido y devuelto a España.

INVESTIGACIÓN DESDE 2013.

La investigación se remonta al año 2013 cuando el Seprona inspeccionó entonces las instalaciones de este criadero para verificar que se cumplían las normas higiénico-sanitarias y de bienestar animal, y siempre terminaban con denuncia administrativa por las deficiencias e irregularidades.

Los hábitos "negligentes" del criador en el cuidado de sus mascotas se fueron agravando, lo que provocó además un gran malestar entre los vecinos y resto de habitantes de Melgar de Fernamental debido a la suciedad generalizada, olores, deposiciones acumuladas mezcladas con comida y plaga de parásitos.

En 2019 se intensificaron las acciones y se comprobó el deficiente estado general de los perros y los cheniles y el criador fue detenido por maltrato animal, además de que se retiraron cuatro perros por su pésimo estado de salud.

La licencia ambiental permitía la tenencia de 75 animales, aunque lso agentes comprobaron que llegaron a residir 147 perros (97 adultos y 50 cachorros). Muchos de los animanles presentaban extrema delgadez, padecían enfermedades y eran privados de cuidados veterinarios.

Ese mismo año, en 2019, el criador fue de nuevo detenido por estafa en la venta de un perro y otra vez, meses después, en una nueva inspección por maltrato animal por persistir las mismas negligencias y condiciones de precariedad en las mascotas.

En esa ocasión también fueron intervenidos cinco animales que precisaron atención veterinaria urgente.

En una nueva visita al denominado 'criadero de los horrores' en 2020 -ya con criador huído y buscado fuera de España-, se pudo comprobar el incremento de las enfermedades y abandono y el Seprona llevó a cabo cuatro registros (dos domicilios, una finca y el propio criadero) bajo mandamiento judicial para su detención.

En un piso de un bloque de viviendas se encontraron varios perros muertos - un cachorro en una bolsa en el congelador-, aunque fueron rescatados 38 vivos hacinados entre excrementos, abandonados sin agua y sin comida.

También en el propio criadero yacían varios cuerpos en un contenedor de plástico, a modo de vertedero, incluso otros presentaban evidencias de canibalismo. Las necropsias de los cadáveres confirmaron que la muerte fue por abandono total de los mismos.

La inspección a estas cuatro propiedades culminó con la retirada por orden judicial de los 86 canes supervivientes y dos gatos para su posterior trámite de acogida.