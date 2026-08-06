El Fab Lab de Tormes+ abrirá por primera vez en agosto y permitirá reservar su maquinaria durante todo el verano

SALAMANCA 6 Ago. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Salamanca amplía por primera vez desde su puesta en marcha el calendario de apertura del Fab Lab de Tormes+, que este año permanecerá también operativo en agosto, en horario de 8.00 a 15.00 horas, y con la ampliación de espacios -los talleres pasan de uno a cuatro- permitirá seguir reservando y utilizando su maquinaria durante todo el verano.

El Fab Lab, integrado en el Centro de Emprendimiento y Formación Tormes+, es un laboratorio de fabricación digital que pone a disposición de la ciudadanía, de forma totalmente gratuita, un amplio catálogo de maquinaria profesional para el desarrollo de prototipos, proyectos empresariales y piezas de todo tipo.

Desde que comenzó el verano, las solicitudes de reserva se han concentrado principalmente en las bordadoras y las impresoras 3D, detalla el Consistorio a través de un comunicado.

El perfil de los solicitantes es muy variado: autónomos y emprendedores que prueban prototipos, jóvenes que quieren conocer nuevas metodologías de fabricación o que elaboran merchandising y estampan camisetas para distintas festividades.

El atractivo común es acceder a recursos tecnológicos avanzados sin ningún coste, en una apuesta municipal que superó los 100.000 euros de inversión en nuevos equipos solo el año pasado.

El resultado es un espacio cada vez más utilizado: a lo largo de 2025, más de 5.000 personas hicieron uso del Fab Lab Tormes+, entre ellas niños de campamentos y actividades formativas. El centro cuenta además con una escuela de emprendimiento y mentorías gratuitas.

CATÁLOGO COMPLETO

El equipamiento incluye bordadoras y máquinas de coser digitales, cortadora-grabadora láser, impresoras 3D de filamento y resina, impresora de sublimación, plotter de vinilo y plancha de calor para estampación textil y tazas, escáner 3D, termoforadora para moldes, fresadora CNC, gafas de Realidad Virtual, cámaras video-fotográficas, cámara termográfica infrarroja portátil, galvanómetro, horno de reflujo, osciloscopio, robots colaborativos, taladro de columna y herramientas.

Toda la maquinaria puede reservarse de forma gratuita en tormesplus.com/fab-lab. Para reservar cualquier máquina es necesario haber completado antes el curso de capacitación correspondiente.

Se imparten de septiembre a junio, en horario de tarde (16.30 a 19.30 horas), con una duración de entre 3 y 12 horas según la complejidad del equipo, y enseñan el manejo del software, nociones de diseño y modelado, y las medidas de seguridad necesarias para el uso autónomo de la máquina.

El único requisito de acceso es ser mayor de 16 años; no es imprescindible estar empadronado en Salamanca, aunque se prioriza a los vecinos de la ciudad.