La fachada de las Cortes se iluminará por el Día Mundial de la Salud Mental y por el Día de la Fiesta Nacional

VALLADOLID, 9 Oct. (EUROPA PRESS) -

La fachada de las Cortes de Castilla y León se iluminará esta sábado, 10 de octubre, con motivo del Día Mundial de la Salud Mental, en apoyo a la sensibilización social, la concienciación y el compromiso con las personas que conviven con problemas de salud mental y sus familias.

Asimismo, la fachada de la sede del Parlamento autonómico volverá a iluminarse el lunes día 12 de octubre con motivo del Día de la Fiesta Nacional, con la proyección de la bandera de España.

La fachada del Parlamento permanecerá iluminada desde las 21.00 horas hasta las 23.45 horas..