La fachada del Teatro Liceo de Salamanca luce la bandera arcoíris hasta el domingo con motivo del Día del Orgullo

La bandera arcoíris luce hasta el domingo en la fachada del Teatro Liceo con motivo del Día Internacional del Orgullo LGTBI+ - AYUNTAMIENTO DE SALAMANCA

SALAMANCA, 26 Jun. (EUROPA PRESS) -

La bandera arcoíris luce en la fachada del Teatro Liceo de Salamanca desde hoy y hasta el domingo con motivo del Día del Orgullo LGTBI+, y responde así a la petición realizada por la asociación Iguales.

El Ayuntamiento de Salamanca, a través de la concejalía de Familia e Igualdad de Oportunidades, se ha sumado un año más a la celebración de este día que tendrá lugar el próximo 28 de junio.

La concejala de Familia e Igualdad de Oportunidades, Miryam Rodríguez, ha recordado que el Ayuntamiento mantiene un convenio de colaboración con la asociación para promover la igualdad del colectivo LGTBI+ y dar visibilidad a sus iniciativas.

De este modo, se financia la actividad de Iguales para atender, informar y asesorar a las personas sobre los derechos que las asisten, la forma de ejercitarlos y los servicios existentes a su disposición, así como prestar apoyo psicológico a aquellas personas LGTBI+ que lo requieran, además de realizar las sesiones, seguimientos e informes que fueran necesarios, tal y como ha señalado el Consistorio en un comunicado recogido por Europa Press.

Este convenio se enmarca en el compromiso municipal de promover el avance de los valores igualitarios en todas las formas de educación y desarrollar iniciativas que favorezcan la superación de estereotipos, la diversidad sexual y de género, con el objetivo de sensibilizar y visibilizar sobre la realidad de las personas LGTBI+ promoviendo la aceptación de las diferencias.