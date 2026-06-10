Facultad de Biología de la ULE acoge este jueves una mesa redonda sobre gestión de las reservas y santuarios naturales

Archivo - La Facultad de Ciencias Biológicas y Ambientales de la ULE acogerá la presentación de la Reserva del Santuário da Mata (Brasil) y la mesa redonda 'La gestión de las reservas y santuarios: León vs. Brasil'. - EUROPA PRESS - Archivo

LEÓN, 10 Jun. (EUROPA PRESS) -

El Aula Magna de la Facultad de Ciencias Biológicas y Ambientales de la Universidad de León (ULE) acogerá este jueves a las 18.00 horas la presentación de la Reserva del Santuário da Mata (Brasil) y la mesa redonda 'La gestión de las reservas y santuarios: León vs. Brasil', que reunirá a representantes de la universidad y de las Reservas de la Biosfera leonesas para compartir experiencias sobre conservación, gestión del territorio y cooperación internacional.

La mesa redonda será moderada por Estrella Alfaro Saiz (ULE) y contará con la participación, además de Tito Garcez, de Natalia Castro Nicolás (Valles de Omaña y Luna), Verónica del Río Díez (Alto Bernesga) y los profesores de la Facultad de Biología César J. Benetti Rama y Sara Alonso Aparicio.

Tito Garcez, fundador del Instituto Santuário da Mata y representante de la Reserva de la Biosfera de la Mata Atlántica de Brasil, desarrollará del 11 al 18 de junio una agenda de intercambio internacional en la provincia de León que, además de la presentación y mesa redonda en la ULE, incluirá visitas a las Reservas de la Biosfera de Omaña y Luna, Laciana y Alto Bernesga, actividades educativas en centros escolares y encuentros con comunidades locales.

La visita tiene como objetivo fortalecer los vínculos entre la provincia de León y la Reserva de la Biosfera de la Mata Atlántica de Brasil mediante el intercambio de experiencias relacionadas con la conservación de la biodiversidad, la educación ambiental, el desarrollo comunitario, la investigación científica y el turismo de naturaleza, según ha informado a Europa Press en un comunicado la ULE.

FESTIVIDAD DE SAN JUAN

Las sesiones con el alumnado combinarán contenidos sobre la biodiversidad de la Mata Atlántica brasileña y sus especies emblemáticas con un intercambio cultural en torno a las celebraciones de San Juan, una tradición profundamente arraigada tanto en la provincia de León como en el nordeste de Brasil.

Como parte de este intercambio los estudiantes leoneses podrán ver un breve documental realizado por niños y niñas de Tejupeba, una pequeña comunidad rural del nordeste brasileño donde se encuentra el Instituto Santuário da Mata. A través de este audiovisual conocerán la vida cotidiana, las tradiciones locales y la relación de la comunidad con la naturaleza.

La iniciativa busca acercar a jóvenes de ambos lados del Atlántico, promover el respeto por la diversidad cultural, el conocimiento mutuo y la valoración del patrimonio natural y cultural compartido. Con ese objetivo se conectarán las tres Reservas de la Biosfera de la provincia de León (Valles de Omaña y Luna, Laciana y Alto Bernesga) con la de la Mata Atlántica de Brasil, reconocida por la Unesco, para promover el intercambio de experiencias en conservación, educación y desarrollo sostenible.

CONSERVAR LAS ESPECIES AMENAZADAS

El Instituto Santuário da Mata es una organización de conservación situada en el estado de Sergipe, en el nordeste de Brasil. Su reserva forma parte de la Reserva de la Biosfera de la Mata Atlántica reconocida por la Unesco y actúa como Puesto Avanzado de esta red internacional. La organización trabaja en la conservación de especies amenazadas, la restauración ecológica, la educación ambiental y el apoyo a la investigación científica.

Durante su estancia en León, Garcez conocerá experiencias desarrolladas en las Reservas de la Biosfera de Omaña y Luna, Laciana y Alto Bernesga, con especial atención a iniciativas relacionadas con la educación, la participación comunitaria, el desarrollo rural sostenible y la conservación del patrimonio natural.

La agenda incluye además actividades educativas en el Colegio Rural Agrupado de Riello y en el CEIP La Biesca, ambos situados en el territorio de la Reserva de la Biosfera Valles de Omaña y Luna.

'SAN JUAN A AMBOS LADOS DEL ATLÁNTICO'

También se desarrollarán actividades en Laciana, entre ellas un encuentro abierto al público que tendrá lugar el 15 de junio a las 18.00 horas en la Casa del Pueblo de Sosas de Laciana. Bajo el título 'San Juan a ambos lados del Atlántico', la actividad permitirá compartir experiencias y tradiciones populares de España y Brasil en torno a una de las celebraciones más emblemáticas de ambos territorios.

La programación continuará con actividades educativas en centros escolares de Laciana y finalizará con una visita institucional a la Reserva de la Biosfera Alto Bernesga para conocer experiencias relacionadas con la conservación de la naturaleza y el desarrollo sostenible en territorios de montaña.

Según ha declarado Tito Garcez, la conservación de la biodiversidad es "un desafío global" y los intercambios entre comunidades, universidades y Reservas de la Biosfera permiten compartir conocimientos, fortalecer alianzas y construir soluciones comunes para el futuro.