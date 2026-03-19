La Facultad de Educación de la ULE comienza una etapa de "continuidad y excelencia" con su nuevo equipo decanal

Nuevo equipo decanal de la Facultad de Educación de la Universidad de León. - ULE

LEÓN 19 Mar. (EUROPA PRESS) -

La Facultad de Educación de la Universidad de León (ULE) inicia una nueva etapa con la toma de posesión del equipo que acompañará a Ana María de Caso Fuertes en el decanato en la que se reforzarán "la continuidad, la colaboración y la excelencia académica".

En esta nueva andadura Ruth Cañón Rodríguez asume el puesto de vicedecana de Actividad Académica; Sheila García Martín, el de vicedecana de Practicum; Diego González Rodríguez, el vicedecanato de Estudiantes y Movilidad y María Benítez Bayón se incorpora como secretaria. Por último, Paula López Gutiérrez será la delegada del decanato para la coordinación del Máster en Formación del Profesorado.

Todos ellos han adoptado el compromiso de asumir sus responsabilidades con "esfuerzo, respeto y un firme espíritu de trabajo en equipo", según ha informado a Europa Press en un comunicado la Universidad de León.

Durante el acto de toma de posesión el nuevo equipo ha destacado la labor de la decana saliente, María Lourdes Gutiérrez, y ha subrayado su intención de mantener la cohesión que ha definido en los últimos años a la Facultad, de manera que se pretende dar continuidad a los logros alcanzados y profundizar en la colaboración con centros educativos, entidades sociales y organizaciones del entorno.

Con este equipo la Facultad de Educación pretende consolidar su papel como "referente" en la formación de profesionales de la educación desde la excelencia académica, así como afianzar la colaboración con la comunidad educativa y social.