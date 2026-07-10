'Faenna', artista principal del 'Lorencito Fest' de Valladolid que se celebrará durante las Fiestas de septiembre

Presentación del Lorencito Festival en Valladolid. - AYUNTAMIENTO DE VALLADOLID

VALLADOLID 10 Jul. (EUROPA PRESS) -

La concejala de Juventud del Ayuntamiento de Valladolid, Carolina del Bosque, junto al Consejo Local de la Juventud, ha presentado este viernes la programación del 'Lorencito Fest 2026', que forma parte de la programación de las Fiestas de la Virgen de San Lorenzo y que contará con 'Faenna' como artista principal en la jornada del 8 de septiembre.

Esta rapera malagueña, de 22 años se ha consolidado como una de las voces con mayor proyección del panorama nacional gracias a un estilo que combina el rap más clásico con influencias del flamenco y el R&B.

Con más de 400.000 oyentes mensuales en Spotify, Faenna, según han destacado fuentes municipales, "se ha convertido en uno de los nombres propios de la nueva generación del rap español" y encabezará un cartel que contará además con otros artistas nacionales que serán anunciados próximamente.

El 'Lorencito Fest' desarrollará una programación paralela en el 'Skateplaza' de Las Moreras durante varios días. Un espacio que se ha convertido en "una de las señas de identidad del proyecto" y que volverá a estar protagonizado por colectivos y proyectos de Valladolid que ya dinamizan la escena local durante el resto del año.

En esta edición participarán los colectivos Oazë, Mimosos, Noise, Neverita, Pólvora y Broke, con propuestas vinculadas a la música, el ocio alternativo y las nuevas formas de creación impulsadas por jóvenes.

Desde hace tres años, el Consejo Local de la Juventud de Valladolid trabaja de forma conjunta con estos colectivos con el objetivo de dar visibilidad a jóvenes que ya generan actividad en la ciudad a través de eventos, proyectos propios e iniciativas que conectan con cientos de personas durante todo el año.