Fallece a los 100 años Herminio Ramos, cronista oficial de Zamora

ZAMORA 28 Jun. (EUROPA PRESS) -

El cronista oficial de Zamora Herminio Ramos ha fallecido este domingo, 28 de junio, a los 100 años, según ha confirmado el Ayuntamiento de Zamora.

El profesor, nacido el 4 de noviembre de 1925 en la localidad sayaguesa de La Tuda, era el cronista oficial de la ciudad desde 2002 y ha fallecido justo cuando se celebran en el municipio las Fiestas de San Pedro. Es decir, también la Feria de la Cerámica de la que él fue principal impulsor hace más de medio siglo.

El Ayuntamiento de Zamora ha lamentado la pérdida de Herminio Ramos y ha expresado, en un comunicado recogido por Europa Press, su pesar, a la vez que ha trasladado a la familia "solidaridad y cariño en estos tristes momentos".

Según ha señalado el Ayuntamiento en su comunicado, "Herminio Ramos fue una de las figuras más relevantes de la vida cultural zamorana de las últimas décadas". "A lo largo de su trayectoria, desempeñó una intensa labor al servicio de la cultura desde muy diversas responsabilidades públicas y académicas, contribuyendo decisivamente a preservar y difundir la memoria colectiva de los zamoranos", ha recordado.

Ramos ejerció la docencia como maestro y también como profesor de Geografía e Historia, siempre tuvo vinculación con numerosos movimientos culturales de la ciudad y estuvo implicado de forma activa en distintos foros de cultura, dejando tras de sí también varias publicaciones sobre la historia de Zamora y centenares de artículos en 'La Opinión-El Correo' donde escribió durante varias décadas.

"Su compromiso permanente con el estudio, la divulgación y la conservación de la historia, las tradiciones y el patrimonio de Zamora deja un legado de incalculable valor para nuestra ciudad y para toda la provincia. Con su fallecimiento, Zamora pierde a uno de sus más firmes defensores y a un referente intelectual cuya obra y dedicación permanecerán como parte inseparable de la historia de nuestra ciudad", han concluido desde el Ayuntamiento.