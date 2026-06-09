Fallece un ciclista de 65 años tras una colisión entre su bicicleta y un turismo en Melgar de Yuso (Palencia)

Archivo - Helicóptero medicalizado de Sacyl. - EMERGENCIAS 112 - Archivo

MELGAR DE YUSO (PALENCIA), 9 Jun. (EUROPA PRESS) -

Un ciclista de 65 años ha fallecido tras colisionar la bicicleta en la que circulaba y un turismo en el término municipal de Melgar de Yuso (Palencia), han informado a Europa Press fuentes del Centro de Emergencias 112 de Castilla y León.

El suceso se ha producido minutos antes de las 14.25 horas, cuando se ha avisado al 112 de una colisión entre un turismo y una bici en el kilómetro 11 de la P-403, a la altura de Melgar de Yuso (Palencia), donde había resultado herido el ciclista, un varón de unos 65 años que se encontraba inconsciente.

El 112 ha informado a la Guardia Civil y a Emergencias Sanitarias-Sacyl, que ha movilizado un helicóptero medicalizado, un equipo médico y una ambulancia soporte vital básico.

En el lugar, el personal sanitario ha confirmado el fallecimiento del ciclista.